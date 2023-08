JT: didžioji dalis naftos pašalinta iš prie Jemeno krantų įstrigusio tanklaivio

Praėjusią savaitę buvo pradėta perkelti 1,14 mln. barelių naftos iš 47 metų senumo tanklaivio „FSO Safer“ į naująjį laivą.

„Per pastarąsias septynias dienas į pakaitinį laivą „Yemen“ buvo perpumpuota daugiau nei pusė naftos, buvusios rūdijančiame laive „FSO Safer“, – antradienį socialinėje žiniasklaidoje pranešė JT koordinatorius Jemene Davidas Gressly (Deividas Greslis).

D. Gressly anksčiau sakė, kad visas perkėlimas užtruks mažiau nei tris savaites.

JT plėtros programos projekto dėl „FSO Safer“ vadovas Mohammedas Mudawi (Mohamedas Mudavis) sakė, kad į pakaitinį tanklaivį jau perpumpuota daugiau kaip 636 000 barelių naftos.

„Šiandien [trečiadienį] 9 val. ryto vietos (ir Lietuvos) laiku pasiekėme 55 proc. ribą“, – naujienų agentūrai AFP sakė M. Mudawi.

„Siurbimas vyksta labai sklandžiai“, – pridūrė jis.

Gelbėjimo operacija kainuos 143 mln. dolerių (130 mln. eurų), jai vis dar trūksta 20 mln. dolerių (18 mln. eurų). JT tikisi, kad ji padės išvengti ekologinės katastrofos, kurios likvidavimas, jos skaičiavimais, kainuotų 20 mlrd. dolerių.

Kadangi „FSO Safer“ yra Raudonojoje jūroje, išsiliejimas taip pat kainuotų milijardus dolerių per dieną dėl laivybos sutrikimų Bab al Mandebo sąsiauriu į Sueco kanalą, be to, būtų nuniokotos ekosistemos, pakrančių žvejų bendruomenės ir gyvybiškai svarbūs uostai.

Laivas „FSO Safer“ nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio buvo paliktas maždaug už 50 km nuo Chudaidos uosto – itin svarbių vartų, per kuriuos į šalį, labai priklausomą nuo skubios užsienio pagalbos, gabenami kroviniai.

Tanklaiviu nebuvo rūpinamasi nuo 2015 metų, kai Jemene prasidėjo žiaurus pilietinis karas.

Senstančiame tanklaivyje, kurio korpusas rūdija, yra keturis kartus daugiau naftos nei per 1989 metais įvykusią „Exxon Valdez“ katastrofą prie Aliaskos krantų.