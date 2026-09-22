Jungtinėse Tautose Trumpas gyrėsi pasiekimais

„Galiu jums su pasididžiavimu pranešti, kad Amerika sugrįžo ir šiandien mūsų šalis yra stipresnė nei bet kada anksčiau. Mūsų ekonomikos pavydi visas pasaulis. Mūsų kariuomenė yra galingiausia pasaulyje. Mūsų technologijoms nėra lygių, mes pirmaujame praktiškai visose srityse. Mūsų energetika aprūpina energija visą planetą. Amerika kyla, mūsų šalis auga. Mūsų galia didėja, mūsų šaliai sekasi geriau nei bet kada anksčiau, o mūsų ateitis yra labai labai šviesi“, – kalbėjo D. Trumpas.
„Nuo pat pirmos dienos mano administracija siekė panaikinti visus nereikalingus reguliavimo reikalavimus ir kliūtis verslui Amerikoje. Įgyvendinome didžiausią mokesčių mažinimą Amerikos istorijoje. Dėl to šiuo metu Jungtinėse Valstijose investuojama daugiau pinigų, nei kada nors buvo investuota bet kurioje kitoje pasaulio šalyje. JAV akcijų rinkos pasiekė 80 visų laikų rekordų, ir tai – vien per pastaruosius 12 mėnesių. Užsitikrinome įsipareigojimus iš viso pasaulio investuoti 21 trln. JAV dolerių. Palyginimui, per ketverius ankstesnės administracijos valdymo metus ši suma nesiekė 1 trln. JAV dolerių. Prieš dvejus metus mūsų šalis buvo mirusi, o dabar esame patraukliausia šalis pasaulyje“, – tikino JAV prezidentas.
Praėjusių metų D. Trumpo kalbą paženklino neįprasti jo kaltinimai Jungtinėms Tautoms sabotažu, kai organizacijos būstinėje Niujorke trumpam sustojo eskalatorius ir sutriko suflerio veikimas.
Pernai į Baltuosius rūmus grįžęs D. Trumpas nuolat kritikuoja JT ir organizacijos vadovą Antonio Guterresą, nors, kaip pranešama, praėjusią savaitę Vašingtonas į organizacijos biudžetą sumokėjo 725 mln. JAV dolerių ir taip išvengė nemalonios situacijos, kai būtų netekęs dalies balsavimo teisių.
Be atidžiai stebimos kalbos Generalinėje Asamblėjoje, D. Trumpas jos kuluaruose susitiks su naujuoju Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Andy Burnhamu, Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Japonijos ministre pirmininke Sanae Takaichi ir laikinąja Venesuelos vadove Delcy Rodriguez.
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