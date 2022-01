K.-J. Tokayevas: už beprecedenčių neramumų stovi kovotojai iš C. Azijos ir kitų regionų

Neabejoju, kad tai buvo teroro ataka“, – telefonu Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkui Charles'iui Micheliui (Šarliui Mišeliui) sakė K.-J. Tokyaevas. Jo žodžiai cituojami prezidentūros pranešime.

Pasak K.-J. Tokyaevo, ataka buvo „gerai organizuota“, joje dalyvavo „užsienio kovotojų“ iš Centrinės Azijos šalių, Afganistano, Vidurinių Rytų.

Jis apkaltino kovotojus siekiant sukurti „kontroliuojamo chaoso zoną“, kad perimtų valdžią.

Kazachstanas atsigauna po praėjusią savaitę vykusių beprecedenčių neramumų, prasidėjusių nuo protestų prieš degalų kainų šuolį šios buvusios Sovietų Sąjungos respublikoje.

Prasiveržęs smurtas pareikalavo dešimčių gyvybių. Be to, per saugumo tarnybų operacijas buvo sulaikyta beveik 8 tūkst. asmenų, pirmadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija.

Kolektyvinio saugumo sutarties organizacija (KSSO) – Rusijos vadovaujamas karinis aljansas, vienijantis kelias buvusių SSRS valstybių – K.-J. Tokayevo prašymu per neramumus dislokavo Kazachstane per 2 tūkst. karių.

Kazachų lyderis pirmadienį per susitikimą su KSSO šalių lyderiais, įskaitant rusų prezidentą Vladimirą Putiną, sakė, jog Maskvos vadovaujama misija Kazachstane baigsis „netrukus“.

K.-J. Tokayevas taip pat sakė, kad jo šalis per beprecedenčius praėjusios savaitės neramumus sužlugdė bandymą įvykdyti perversmą.

Atskirai Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir jo kolega iš Kinijos Wang Yi (Vang I) taip pat aptarė situaciją Kazachstane ir išreiškė „tvirtą paramą“ Nur Sultano pastangoms atkurti tvarką, pranešė Maskva.

Abu ministrai „pabrėžė savo susirūpinimą dėl išorės pajėgų įsikišimo, įskaitant užsienio samdinių dalyvavimą atakose prieš civilius ir teisėsaugos pareigūnus, valstybės institucijų ir kitų objektų užgrobimą“, sakoma Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Per pokalbį su Ch. Micheliu K.-J. Tokayevas, remdamasis preliminariais skaičiavimais, taip pat sakė, kad ekonominė žala Kazachstanui gali siekti 2– mlrd. dolerių.

Prezidentas EVT pirmininką taip pat patikino, kad KSSO kariai buvo Kazachstane tik tam, kad apsaugotų strateginius objektus.

„Jie liks Kazachstane, kol padėtis visiškai stabilizuosis“, – pridūrė K.-J. Tokayevas.

Tiek Kazachstano autoritarinė vyriausybė, tiek Maskva dėl neramumų ne kartą kaltino išorines jėgas, nepateikdamos jokių įrodymų.

Kazachstano vyriausybei sunkiai sekasi pagrįsti savo įvykių versiją.

Vėlai sekmadienį Informacijos ministerija atšaukė oficialiame platformos „Telegram“ kanale anksčiau tą pačią dieną pasirodžiusį pareiškimą, kad per smurtą visoje šalyje žuvo daugiau nei 164 žmonės.

Ministerija dviem šią žinią paskelbusiems tinklapiams pranešė, jog informacija buvo paskelbta dėl „techninės klaidos“, nurodė šios svetainės.