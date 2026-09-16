Kaimelis Anglijoje surengė simbolinį „nepriklausomybės“ balsavimą

Pidingtonas, esantis centrinėje Anglijos dalyje už 25 km nuo Oksfordo, neturi nė vienos parduotuvės, tačiau išgarsėjo visoje šalyje savo ironišku balsavimu dėl atsiskyrimo.
Trečiadienį kaimo taryba paskelbė, kad suskaičiavus 312 balsavimo biuletenių, 285 balsavusieji balsavo už atsiskyrimą nuo Britanijos dėl planų apgyvendinti prieglobsčio prašytojus netoliese esančioje nebenaudojamoje karinėje teritorijoje.
Gyventojams buvo įteiktas balsavimo biuletenis su pareiškimu: „Aš palaikau Pidingtoną, siekiantį atsiskirti nuo Jungtinės Karalystės ir siekiantį apsisprendimo teisės.“
„Manau, kad šis rezultatas rodo, jog Pidingtono aktyvistai atliko neįtikėtiną darbą, kad iškeltų savo susirūpinimą dėl siūlomo prieglobsčio centro“, – BBC sakė Oksfordšyro grafystės tarybos vadovas Timas Bearderis.
Jis apkaltino vyriausybę pasiūlius planą „nebendradarbiaujant su vietos gyventojais“.
Tačiau kultūros sekretorė Lisa Nandy „Sky News“ sakė, kad ji „švelniai pasakys Pidingtono žmonėms, kad paveldėjome didžiulį prieglobsčio prašymų krūvį“ ir nepriimtina, kad visa našta „tektų skurdesnėms bendruomenėms“.
Šis balsavimas neturi jokio teisinio pagrindo ir yra tik simbolinė Pidingtono reakcija į vyriausybės planus apgyvendinti prieglobsčio prašytojus netoliese esančioje nebenaudojamoje karinėje bazėje.
„Visa tai skirta parodyti, kaip galime išreikšti savo nuomonę kitokiu būdu nei kiti“, – naujienų agentūrai AFP sakė 63-ejų kaimelio gyventojas Ianas Darby (Ijanas Darbis).
I. Darbis pabrėžė, kad kaimelis sutiktų priimti dalį migrantų, tačiau 1,2 tūkst. asmenų skaičius atrodo neproporcingai didelis.
„Balsavau už pasitraukimą iš Jungtinės Karalystės“, – sakė 76-erių vietos gyventojas Herbertas Owenas.
Jis teigė jaučiantis, kad vyriausybei nerūpi šis ramus kaimelis Oksfordšyro grafystėje.
Įvairiuose JK miestuose ir kaimuose nuolat rengiami protestai prieš prieglobsčio prašytojų apgyvendinimą viešbučiuose bei kitose patalpose.
„Nulinis taškas“
Šis vadinamasis referendumas yra užuomina į britų komediją „Passport to Pimlico“.
1949 metų klasika tapusiame filme nedidelė Londono gyventojų grupė randa lobį ir paskelbia nepriklausomybę, taip išvengdama pokario normavimo bei kitų biurokratinių suvaržymų.
„Mes darome tai, kas labai būdinga britams – mes balsuojame“, – sakė vietos tarybos pirmininkas Timas McNally.
„Nes tai yra itin svarbi tema ne tik mūsų regione, bet ir visoje Jungtinėje Karalystėje. Mes esame tarsi nulinis taškas“, – pridūrė jis.
T. Maknalis patikino, kad bendruomenės nerimas kyla ne dėl daugumos prieglobsčio prašytojų, kurie gali būti apgyvendinti bazėje.
Žmones labiau gąsdina „nedidelė mažuma asmenų, kurie gali kelti nenumatytų problemų, kurių mes negalime kontroliuoti“, sakė jis ir pridūrė, kad planų mastas yra „neįsivaizduojamas“.
„Mums teks pakeisti savo gyvenimo būdą, kad prisitaikytume prie to, kas mūsų laukia“, – teigė jis.
Anot jo, jau svarstomi planai kaimelyje įrengti vaizdo stebėjimo kameras ir atlikti saugumo auditą.
„Neproporcinga“
Remiantis vyriausybės informaciniu pranešimu, numatytas objektas mažiausiai 10 metų būtų naudojamas viengungiams vyrams prieglobsčio prašytojams apgyvendinti.
Teigiama, kad migrantų, bazės darbuotojų ir vietos bendruomenės „saugumas bei apsauga“ būtų „didžiausias prioritetas“.
Tačiau Pidingtono gyventojai tvirtina, kad vyriausybės pasiūlymai yra neįgyvendinami.
„Mes turime kaimo salę, XII amžiaus bažnyčią ir žaidimų aikštelę – ir viskas“, – sakė I. Darbis, abejodamas, kaip migrantai leis savo laiką.
„Tai neproporcinga. Tai mūsų kaimelio užėmimas, nes tai keturis kartus daugiau žmonių nei čia gyvena. Jie norės išeiti į kaimą, o tai kelia rimtų problemų“, – kalbėjo jis.
Kaimo moterys teigė bijančios dėl savo saugumo.
Atvirame laiške 266 parlamento narėms moterims 133 kaimelio gyventojos rašė, kad susiduria su krize.
„Mūsų įprastas gyvenimas bus sugriautas. Mes nesijausime saugios vaikščiodamos savo gatvėmis. Jau dabar gyvename baimėje“, – teigė jos.
Imigracija, ypač nelegali, pastaraisiais metais tapo svarbia politine problema, didinančia paramą kraštutinių dešiniųjų partijoms JK.
Šį mėnesį prie dviejų pietinės pakrantės uostų kaukėti vyrai juodais drabužiais susirėmė su policija dėl mažais laiveliais atvykstančių migrantų.
Nuo 2024 metų liepos valdanti Leiboristų partija palaipsniui atsisako migrantų apgyvendinimo viešbučiuose – šią politiką ji perėmė iš ankstesnės konservatorių vyriausybės.
Ji įsipareigojo visiškai nutraukti tokią praktiką iki šios parlamento kadencijos pabaigos 2029 metais, vietoj to pasitelkiant buvusias karines bazes.
Naujasis ministras pirmininkas Andy Burnhamas praėjusį mėnesį užsiminė, kad būtų nesąžininga, jei pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai būtų apgyvendinami tik „skurdžiausiose bendruomenėse“.
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