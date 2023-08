Ukrainos saugumo tarnybos atsargos generolas majoras, karo ekspertas Viktoras Jagunas teigė, kad Rusijos Federacija randa kolaborantų ir stebėtojų per prorusiškų politinių jėgų struktūras Ukrainoje, skelbiama UNIAN.

„Kaip vyksta verbavimas? Taip, tai labai paprasta. Rusijos specialiosios tarnybos turi buvusių politinių struktūrų sąrašus. Pradedant nuo kaimo ir baigiant dideliais miestais. Nereikia ieškoti jokių stebėtojų. Jie turi šių struktūrų lyderių užsienyje ir jie pereina nuo aukščiausio iki žemiausio sluoksnio ir pasiekia paskutinį kaimą“, – „Espresso“ pasakojo jis.

Eksperto teigimu, įsibrovėliai gali rasti vienos ar kitos politinės struktūros atstovą bet kuriame kaime.

„Jei devyni iš dešimties atsisako, tai vienas sutiks. Tiesą sakant, Ukrainos saugumo tarnyba yra tiesiog priversta tikrinti tuos sąrašus. Kai tik jie prikalbina vieną iš stebėtojų ar kokį nors kolaborantą, jis yra vienos ar kitos politinės struktūros atstovas. Kaip jie jį pasiekia? Per socialinius tinklus, per jo veiklą, per ankstesnius jo politinių lyderių kontaktus“, – aiškino V. Jagunas.

Nuo pat plataus masto Rusijos karo su Ukrainą pradžios Ukrainos specialiosios tarnybos nuolat sulaiko išdavikus ir stebėtojus, padedančius įsibrovėliams sumažinti Ukrainos gynybinį pajėgumą.

Neseniai Ukrainos saugumo tarnyba atskleidė Čerkasų gyventoją, kuris už 6 tūkst. grivinų nutekino rusams tikslias ukrainiečių oro gynybos sistemų koordinates.

Poltavos srityje saugumo tarnyba sulaikė vienos kaimo tarybos deputatą, kuris nukreipė priešo apšaudymą prieš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pozicijas Rytų fronte.

Tuo pačiu metu Kirovogrado srityje buvo sulaikytas vyras, kuris nutekino informaciją apie aerodromus.