Kallas apie korupcijos skandalą Ukrainoje: liaudies pinigai turėtų būti skirti frontui

Šias remarkas ji išsakė trečiadienį duodama interviu naujienų agentūrai „Reuters“.
„Jie veikia labai ryžtingai. Korupcijai nėra vietos, ypač dabar. Turiu omenyje, kad tai yra tiesiogiai liaudies pinigai, kurie turėtų būti skirti fronto linijoms“, – pasakė K. Kallas, Kanadoje vykusiame Didžiojo septyneto šalių užsienio reikalų ministrų susitikime komentuodama prezidento Volodymyro Zelenskio raginimą vykstant galimo visuomenės pasipiktinimą sukėlusio 100 milijonų JAV dolerių vertės korupcijos skandalo tyrimui atleisti du ministrus.
„Manau, kad labai svarbu, jog jie tai padarytų labai greitai ir į tai žiūrėtų labai rimtai“, – pridūrė ji.
Lapkričio 10 d. Ukrainos Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) paskelbė apie specialią operaciją, kurios metu pavyko atskleisti korupciją energetikos sektoriuje. Tyrėjų teigimu, nusikalstamos organizacijos nariai buvo sukūrę didelio masto schemą, skirtą daryti poveikį strateginėms valstybinėms įmonėms, tarp jų ir „Energoatom“.
Po to biuras pareiškė, kad įtariamaisiais yra septyni asmenys, tarp jų – verslininkas, laikomas nusikalstamos organizacijos vadovu, buvęs energetikos ministro patarėjas, bendrovės „Energoatom“ fizinės apsaugos ir saugumo vykdantysis direktorius bei keturi pinigų plovimo operacijas vykdę administracinio skyriaus darbuotojai. Penki iš jų yra sulaikyti.
ES plėtros komisarė Marta Kos pažymėjo, kad pirminė Ukrainos aukščiausio politinio lygio reakcija į neseniai atskleistus korupcijos faktus buvo teigiama ir pabrėžė, kad galiausiai Ukrainos teismų sistema turi nuspręsti, ar įstatymas buvo pažeistas ir jei taip, tai kas jį pažeidė.
Tuo tarpu Ukrainos užsienio reikalų ministerija sureagavo į Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano pareiškimą, kuriame jis atsisakė teikti pagalbą Ukrainai, tokį sprendimą teisindamas korupcija. Užsienio reikalų ministerijos atstovas Heorhijus Tychyjus sakė, kad V. Orbanas negali kaltinti Ukrainos korupcija, nes pats yra įsivėlęs į korupcijos skandalus.
2025 m. Vengrijai buvo oficialiai atsisakyta skirti 1,04 mlrd. EUR dydžio ES finansavimą, kurį blokas įšaldė dėl įtarimų korupcija.
