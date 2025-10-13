Kallas: ES atnaujins misiją, skirtą stebėti Rafacho pasienio punktą

„ES yra pasirengusi atlikti savo vaidmenį“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. „Ši misija gali atlikti svarbų vaidmenį remiant paliaubas“, – pridūrė ji.
Apie tai ji pranešė po to, kai pirmadienį islamistų grupuotė „Hamas“ paleido Izraelio įkaitų grupę pagal susitarimą, kuriam tarpininkavo JAV.
K. Kallas palankiai įvertino įkaitų paleidimą, kurį vykdo „Hamas“, ir pabrėžė JAV prezidento Donaldo Trumpo vaidmenį šiame „svarbiame žingsnyje taikos link“.
„Prezidentas Trumpas padarė šį proveržį įmanomą“, – „X“ nurodė ES diplomatijos vadovė.
Naujausi komentarai