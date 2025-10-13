 Kallas: ES atnaujins misiją, skirtą stebėti Rafacho pasienio punktą

Kallas: ES atnaujins misiją, skirtą stebėti Rafacho pasienio punktą

2025-10-13 11:40
BNS inf.

Europos Sąjunga (ES) trečiadienį atnaujins civilinę misiją, skirtą stebėti Rafacho pasienio punktą tarp Gazos Ruožo ir Egipto, pirmadienį pranešė Bendrijos diplomatijos vadovė. 

Kallas: ES atnaujins misiją, skirtą stebėti Rafacho pasienio punktą
Kallas: ES atnaujins misiją, skirtą stebėti Rafacho pasienio punktą / Scanpix nuotr.

„ES yra pasirengusi atlikti savo vaidmenį“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. „Ši misija gali atlikti svarbų vaidmenį remiant paliaubas“, – pridūrė ji.

Apie tai ji pranešė po to, kai pirmadienį islamistų grupuotė „Hamas“ paleido Izraelio įkaitų grupę pagal susitarimą, kuriam tarpininkavo JAV.

K. Kallas palankiai įvertino įkaitų paleidimą, kurį vykdo „Hamas“, ir pabrėžė JAV prezidento Donaldo Trumpo vaidmenį šiame „svarbiame žingsnyje taikos link“.

„Prezidentas Trumpas padarė šį proveržį įmanomą“, – „X“ nurodė ES diplomatijos vadovė. 

Šiame straipsnyje:
Gaza
paliaubos
Europos sąjunga

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų