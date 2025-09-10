 Kanada iš naujo vertina savo santykius su Izraeliu po jo oro smūgių Katare

2025-09-10 22:42
BNS inf.

 Kanada trečiadienį pareiškė, kad iš naujo vertina savo santykius su Izraeliu po jo oro smūgių Katare, nukreiptų prieš islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ lyderius.

Anita Anand
Anita Anand / Scanpix nuotr.

„Mes (iš naujo) vertiname santykius su Izraeliu“, – žurnalistams sakė užsienio reikalų ministrė Anita Anand.

„Vakar įvykdytas išpuolis prieš Katarą buvo nepriimtinas. Tai buvo Kataro oro erdvės pažeidimas“, – pridūrė ji. 

