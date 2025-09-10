Kanada iš naujo vertina savo santykius su Izraeliu po jo oro smūgių Katare

„Mes (iš naujo) vertiname santykius su Izraeliu“, – žurnalistams sakė užsienio reikalų ministrė Anita Anand.
„Vakar įvykdytas išpuolis prieš Katarą buvo nepriimtinas. Tai buvo Kataro oro erdvės pažeidimas“, – pridūrė ji.
Kanada trečiadienį pareiškė, kad iš naujo vertina savo santykius su Izraeliu po jo oro smūgių Katare, nukreiptų prieš islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ lyderius.
