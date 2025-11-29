Per Izraelio dronų smūgį Gazos Ruože žuvo du berniukai, teigia šeima

Kariuomenė sakė, kad matė du asmenis, kurie vykdė įtartiną veiklą.
Dviejų brolių dėdės naujienų agentūrai AFP sakė, kad berniukai buvo aštuonerių ir dešimties metų amžiaus ir buvo išėję ieškoti malkų.
Mirtinas bepiločio lėktuvo smūgis įvyko ties vadinamąja geltonąja linija Gazos Ruože – geltonais betoniniais blokais pažymėta riba.
Pagal trapias, JAV tarpininkaujant sudarytas Izraelio ir „Hamas“ paliaubas Izraelio kariuomenė pasitraukė į pozicijas už geltonosios linijos.
Nuo spalio 10 dienos, kai paliaubos įsigaliojo, įvyko keli mirtini incidentai, kai Izraelio pajėgos apšaudė žmones.
Gazos civilinės gynybos agentūros, kuri veikia kaip gelbėjimo pajėgos, pavaldžios „Hamas“, atstovas Mahmudas Bassalas (Mahmudas Basalas) AFP sakė, kad per Izraelio bepiločio lėktuvo smūgį Bani Suheiloje, į rytus nuo Kan Juniso pietinėje Gazos Ruožo dalyje, žuvo du broliai.
Abiejų berniukų dėdė Alaa Abu Assi (Ala Abu Asis) sakė, kad jie yra „nekalti vaikai, kurie neturi jokių raketų ir bombų“, ir pridūrė, kad jiems buvo aštuoneri ir dešimt metų.
„Jie rinko malkas“, – sakė jis AFP.
Nassero (Nasero) ligoninė Kan Junise patvirtino priėmusi vaikų kūnus, kuriuos, pasak jos, po pietų palaidojo jų šeima.
Izraelio kariai „nustatė du įtariamuosius, kurie kirto geltonąją liniją, vykdė įtartiną veiklą vietoje ir priartėjo prie pietinėje Gazos Ruožo dalyje veikiančių IDF karių, keldami jiems tiesioginę grėsmę“, – sakoma kariuomenės pareiškime.
„Po atpažinimo IAF (Izraelio karinės oro pajėgos) likvidavo įtariamuosius, kad pašalintų grėsmę“, – teigė kariuomenė.
