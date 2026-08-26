Kanada nesitiki greito sprendimo prekybos ginče su JAV

„Galiu jums pasakyti, kad pokalbiuose su premjeru buvo kalbama apie tai, jog reikia nusiteikti ilgesniam nei dvejų metų laikotarpiui ir užtikrinti, kad programos, kurias turime ekonomikai, nutiestų tiltą, kuris tęstųsi ir po Trumpo administracijos valdymo pabaigos“, – apie pokalbius su vyriausybės vadovu Marku Carney sakė Kanados Manitobos provincijos premjeras Wabas Kinewas.
Nuo tada, kai praėjusią savaitę žlugo Vašingtono ir Otavos derybos dėl prekybos, ginčas tarp kaimyninių šalių paaštrėjo. Savaitgalį JAV įvedė 50 proc. muitus Kanados prekėms, kurių vertė siekia apie 20 mlrd. JAV dolerių (apie 17 mlrd. eurų). Reaguodama į tai, Kanada paskelbė apie panašios vertės atsakomuosius muitus ir patvirtino milijardinį paramos paketą nukentėjusiems Kanados pramonės sektoriams.
„Jis eis pareigas dar dvejus metus. Turime būti pasirengę dvejus metus su juo turėti reikalų, o tada, tikėkimės, į Ameriką sugrįš sveikas protas“, – ankstesniame interviu buvo sakęs W. Kinewas. Dabar jis pridūrė, kad anksčiau ar vėliau patys amerikiečiai supras, kiek šis prezidentavimas jiems kainuoja.
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