Kanados indėnų internate radus vaikų palaikų, J. Trudeau žada „konkrečius veiksmus“

„Kaip tėvas negaliu įsivaizduoti, kaip jausčiausi, jei iš manęs būtų atimti mano vaikai, – spaudos konferencijoje sakė J. Trudeau. – Kaip ministrą pirmininką mane pribloškė gėdinga politika vogti indėnų vaikus iš jų bendruomenių.“

„Pagalvokite apie jų bendruomenes, kurios jų daugiau niekada nebepamatė. Pagalvokite apie jų viltis, jų svajones, jų potencialą, apie viską, ką jie būtų pasiekę, kuo jie būtų tapę, – sakė jis. – Visa tai buvo atimta.“

J. Trudeau, kurio 2015 metais į valdžią atėjusi vyriausybė susitaikymą su kone 1,7 mln. Kanados indėnų laiko prioritetu, sakė pasikalbėsiąs su savo ministrais dėl „tolesnių dalykų, kuriuos turime padaryti, kad padėtume (minėtoje mokykloje) buvusiems žmonėms ir bendruomenei“.

Daug kam raginant kasinėti mokyklų kapines visoje Kanadoje, ministras pirmininkas sakė, kad tai „svarbi tiesos nustatymo dalis“.

„Kanada... rems indėnų bendruomenes, mums atskleidžiant šios traumos mastą ir bandant suteikti galimybių šeimoms ir bendruomenėms atsigauti“, – pridūrė jis.

Kamlupso šusvapų gentis praėjusią savaitę išplatino pareiškimą, jog atlikus tyrimą georadaru patvirtinta, kad buvo rasta mokinių, lankiusių Britų Kolumbijos Kamlupso miesto apylinkėse veikusią internatinę mokyklą, palaikų.

Kamlupso indėnų internatinė mokykla buvo didžiausia iš 139 tokių įstaigų, įkurtų XIX amžiaus pabaigoje siekiant asimiliuoti Kanados indėnus. Ją lankydavo iki 500 vaikų.

Mokyklą nuo 1890 iki 1969 metų Kanados vyriausybės vardu administravo Katalikų Bažnyčia. Vėliau mokyklos administravimą perėmė Otava, o dar po dešimtmečio ji buvo uždaryta.

Oficialūs įrašai rodo, kad šioje mokykloje, kurios vienas direktorių kartą meldė daugiau lėšų, kad būtų galima tinkamai maitinti moksleivius, mirė tik 50 žmonių.

Mažų batukų eilės

Genčiai gedint, savaitgalį iki pusės stiebo buvo nuleistos vėliavos virš vyriausybinių pastatų.

Priešais parlamentą Otavoje ir ant laiptų prie vyriausybės įstaigų ir bažnyčių keliuose miestuose buvo palikta į eiles sustatytų vaikiškų batukų.

Maždaug 100 žmonių, įskaitant kelis asmenis iškilminga apranga, sekmadienį surengė eiseną Kohnavago mohaukų bendruomenėje netoli Monrealio.

Indėnų organizacijos „Assembly of First Nations“ (AFN) vadovas Perry Bellegarde'as (Peris Belgaras) laikraščiui „The Globe and Mail“ sakė, jog buvę mokiniai ir šeimos „nusipelno žinoti tiesą“.

„Nuodugnus visų buvusių internatinių mokyklų vietų ištyrimas galėtų atskleisti daugiau tiesos apie mūsų žmonių genocidą“, – pridūrė jis.

Britų Kolumbijos koroneris padeda Kamlupso šusvapų genčiai nustatyti Kamlupso mokykloje mirusių vaikų mirties priežastį ir laiką.

Pirmadienį opozicinės partijos paprašė skubių debatų parlamente dėl šio „širdį veriančio“ atradimo. J. Trudeau sutiko.

Maždaug 150 tūkst. indėnų, inuitų ir metisų vaikų buvo prievarta laikomi šiose mokyklose, kur vadovai ir mokytojai naudodavo prieš juos fizinį ir lytinį smurtą, atimdavo iš jų kultūrą ir kalbą.

Šiandien tokia patirtimi yra aiškinami dažni skurdo, alkoholizmo, smurto artimoje aplinkoje ir savižudybių atvejai indėnų bendruomenėse.

Tiesos ir susitaikymo komisija identifikavo mažiausiai 4,1 tūkst. vaikų, mirusių nuo smurto ar nepriežiūros internatinėse mokyklose, vardus ar kitus duomenis. Komisijos vertinimu, tikrasis skaičius yra daug didesnis.

2015 metų komisijos ataskaitoje teigiama, kad daugiau kaip šimtmetį trukęs smurtas šiose mokyklose prilygsta „kultūriniam genocidui“.

Septyneriais metais anksčiau Otava oficialiai atsiprašė pagal 1,9 mlrd. Kanados dolerių (1,3 mlrd. eurų) vertės susitarimą su buvusiais tokių mokyklų moksleiviais.

Tuo metu Manitobos universiteto Nacionalinis tiesios ir susitaikymo centras sukūrė internetinį registrą su tūkstančių vaikų, niekada negrįžusių namo iš internatinių mokyklų, vardais ir senomis klasių nuotraukomis.