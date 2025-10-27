Kanados ministras pirmininkas sako esąs pasirengęs atnaujinti prekybos derybas su Trumpu

„Esame pasirengę susėsti su Jungtinėmis Valstijoms, aš pats (pasirengęs susėsti) su prezidentu, mano kolegos – su savo kolegomis, kai tik JAV bus pasirengusios“, – reporteriams sakė M. Carney.
Jis kalbėjo po D. Trumpo pareiškimo apie visų prekybos derybų su Kanada nutraukimą dėl, prezidento žodžiais tariant, melagingos reklamos, kurioje esą neteisingai cituojamas buvęs JAV prezidentas Ronaldas Reaganas (Ronaldas Reiganas), kalbėjęs apie muitų politiką.
M. Carney kalbėjo regioninio viršūnių susitikimo Malaizijoje kuluaruose. Šiame susitikime dalyvavo ir D. Trumpas, bet pirmadienį jis išskrido į Japoniją.
M. Carney sakė, kad Kvala Lumpūre su D. Trumpu visiškai nebendravo.
Naujausi komentarai