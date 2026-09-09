Karas tirpdo Rusijos aukso atsargas

Maskvos aukso atsargos šiuo metu yra mažiausios nuo 2020 metų po to, kai nuo šių metų pradžios buvo parduota beveik 50 mln. tonų šio tauriojo metalo, skelbia portalas „TVP World“.
Pasaulinės aukso tarybos (WGC) duomenys rodo, kad antrąjį šių metų ketvirtį Rusija pardavė 21,77 tonos savo aukso atsargų ir gerokai pralenkė antroje vietoje esančią Turkiją, kuri pardavė 4,23 tonos aukso.
Remiantis paties Rusijos centrinio banko duomenimis, per pirmuosius septynis šių metų mėnesius Maskva pardavė beveik 50 mln. tonų šio brangiojo metalo. Šis skaičius yra rekordinis nuo 1998 metų, kai per tris mėnesius obligacijų krizės metu Rusija pardavė 118 tonų aukso.
„The Moscow Times“, cituojantis vieną analitiką, pranešė, kad šiuo metu Rusija parduoda auksą pirmiausia siekdama padengti biudžeto deficitą ir išspręsti užsienio valiutos likvidumo problemas.
Rusijos finansų ministerija pranešė, kad šalies federalinio biudžeto deficitas nuo sausio iki liepos siekė 6,45 trln. rublių (65 mlrd. eurų), palyginti su 5,7 trln. rublių (57 mlrd. eurų) tuo pačiu metu pernai.
Rusijos aukso atsargos tebėra penktos didžiausios pasaulyje ir didžiausios Vidurio bei Rytų Europoje. Ji turi 2282,98 tonos aukso, o tai sudaro beveik du trečdalius visų regiono aukso atsargų.
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