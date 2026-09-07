Kataras: Persijos įlankos regionas dėl saugumo negali kliautis vien JAV

„Turime suprasti, kad tarptautinių pajėgų buvimas regione, strateginis aljansas su JAV yra labai svarbu, tačiau to nepakanka“, – konferencijoje „Hili Forum“ Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) sostinėje sakė jis.
„Savarankiškumas saugumo srityje yra vienintelis kelias į priekį. Taip, mums reikia mūsų partnerių. Taip, mums reikia mūsų sąjungininkų. Tačiau mes negalime priklausyti vien nuo jų dėl savo saugumo“, – pridūrė atstovas.
Kataras yra svarbus tarpininkas JAV ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpuolių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą.
Šioje nedidelėje, bet turtingoje ir dujų išteklių turinčioje šalyje yra įsikūrusi didžiausia JAV bazė Artimuosiuose Rytuose. Viso karo metu Iranas į JAV išpuolius atsako atakuodamas JAV karinius objektus ir regiono energetikos objektus.
Po šešių konflikto mėnesių priešininkai atsidūrė aklavietėje: Iranas sutrikdė eismą strateginiame Hormuzo sąsiauryje, o JAV atsakydamos blokuoja Irano uostus.
Praėjusį mėnesį Kataro ministras pirmininkas šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas al Thani kaip tarpininkas lankėsi Teherane, Iranui ir Omanui, besiribojantiems su šiuo svarbiu sąsiauriu, pareiškus apie aptariamą laikiną laivybos koridorių ir minų šalinimą.
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