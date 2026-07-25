Kazachstano lyderis pareiškė Putinui, kad karas Ukrainoje turėtų baigtis

Kazachstanas yra Rusijos sąjungininkas, tačiau niekada nepalaikė Maskvos puolimo Ukrainoje, keliančio nerimą Kremliaus partnerėms Vidurinėje Azijoje.
„Kaip išeiti iš šios padėties? Niekas nežino, nes abi šalys laikosi savo pozicijų. Tačiau, kita vertus, yra laikas ir galimybė visa tai įšaldyti“, – V. Putinui sakė K. Ž. Tokajevas per Rusijos ir Kazachstano aukščiausiojo lygio susitikimą Omske, Sibire.
„Labai gaila, kad žūva jauni žmonės (...) Visa tai turi būti sustabdyta“, – pridūrė jis.
„Pasirinkau pareikšti savo kuklią nuomonę, nes žmonės žino, kad planavau būti Omske“, – sakė K. Ž. Tokajevas, sėdėdamas šalia V. Putino, 2022 m. įsakiusio Maskvos kariuomenei įsiveržti į Ukrainą.
Kazachstano prezidentas V. Putinui sakė, kad Rusijos ir Ukrainos karo priežastys „nėra visiškai suprantamos daugeliui, įskaitant ir mus“. Jis teigė, kad Armėnijos ir Azerbaidžano karų ištakos yra aiškios, tačiau karo su Ukraina atveju „jas labai sunku suprasti“.
K. Ž. Tokajevas pasiūlė grįžti prie 2022 m. Stambulo susitarimų ir „tada judėti į priekį ilgai lauktos taikos link“.
V. Putinas atsakė K. Ž. Tokajevui, kad informuos jį apie karą per jų susitikimą.
Diplomatinės derybos dėl penktus metus trunkančio karo užbaigimo įstrigo, V. Putinas ne kartą teigė, kad Maskva ketina jėga užimti likusią Rytų Ukrainos dalį.