Kilus skandalui atsistatydina Estijos gynybos ministras

Prokuratūra antradienį pranešė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą dėl Gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti Valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybes.
Audito metu buvo tikrinamas valstybės 2024 metų finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas.
Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 mln. eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų.
Tuometinis Estijos gynybos investicijų centro direktorius Magnusas-Valdemaras Saaras (Magnusas Valdemaras Saras) patvirtino, kad visi svarbiausi sprendimai buvo priimti pritarus Gynybos ministerijai. Jis teigė, kad per derybas dėl pirmosios sutarties apie sandorį žinojo ne tik H. Pevkuras, bet ir tuometinis nuolatinis sekretorius Kusti Salmas (Kustis Salmas) bei jį pakeitęs Kaimo Kuuskas (Kaimas Kūskas).
H. Pevkuras gynybos ministro pareigas eina nuo 2022 metų.
Trečiadienio vakarą socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame įraše H. Pevkuras teigė, kad „lyderis privalo turėti (...) drąsos prisiimti atsakomybę net ir tada, kai ji nėra asmeninė, jei tai tarnauja didesniam tikslui – šalies gynybai“.
„Taigi, nors ministras neskaičiuoja kojinių ir šovinių, ir neveda derybų dėl sutarčių, Valstybės kontrolės pastabos, pirmiausia susijusios su Gynybos pajėgų ir Estijos valstybinio gynybos investicijų centro (ECDI) veikla, kelia politinės atsakomybės klausimą. Todėl manau, kad šiandien yra teisinga prisiimti politinę atsakomybę už visą gynybos sektorių ir tinkamu metu perduoti gynybos ministro įgaliojimus ministrui pirmininkui“, – sakė H. Pevkuras.
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