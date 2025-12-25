Kim Jong Unas apžiūrėjo branduolinių povandeninių laivų gamyklą, pažėrė kritikos JAV ir S. Korėjai

Trečiadienį lankydamasis branduolinių povandeninių laivų gamykloje Kim Jong Unas peikė neseniai Pietų Korėjos kartu su Jungtinėmis Valstijomis pradėtus kurti branduolinius povandeninius laivus ir vadino tai „grėsme (...), kuriai turi būti pasipriešinta“, pranešė valstybinė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) per savo vizitą spalį pritarė Pietų Korėjai dėl siekio gaminti atominius povandeninius laivus, sukeldamas branduolinių ginklų turinčios Šiaurės pasipiktinimą.
Tačiau pagrindinės detalės, pavyzdžiui, kur iš tikrųjų būtų statomi laivai, tebėra neaiškios.
Branduolinius povandeninius laivus turi tik kelios šalys, o Jungtinės Valstijos šią technologiją laiko viena jautriausių ir griežčiausiai saugomų karinių paslapčių.
Praėjusį mėnesį Šiaurės Korėja pirmą kartą komentuodama JAV ir Pietų Korėjos susitarimą, KCNA komentare programą pavadino pavojingu bandymu konfrontuoti ir teigė, kad ji gali sukelti branduolinio domino reiškinį.
Trečiadienį Kim Jong Unas pareiškė, kad dėl dabartinės neigiamos saugumo padėties spartesnis „branduolinio ginklavimosi jūrų pajėgų vystymasis“ yra „skubi užduotis ir būtinas pasirinkimas“, pranešė KCNA.
Šiaurės Korėjos lyderis taip pat sužinojo apie vykdomus „naujų slaptų povandeninių ginklų“ tyrimus ir „patikslino strateginį karinių jūrų pajėgų reorganizavimo ir naujų padalinių steigimo planą“, be išsamesnės informacijos nurodė KCNA.
Atskirame pranešime KCNA teigė, kad šalies atsiskyrelės vadovas trečiadienį prižiūrėjo „naujo tipo didelio nuotolio ilgojo nuotolio priešlėktuvinių raketų“ bandymą virš Rytų jūros, dar vadinamos Japonijos jūra.
„Paleistos raketos tiksliai pataikė į imitacinius taikinius 200 kilometrų aukštyje“, teigė KCNA. Jei šis aukštis nurodytas teisingai, jis būtų kosmose.
„Gerbiamasis draugas Kim Jong Unas pasveikino su sėkmingu bandomuoju šaudymu“, – sakė KCNA.
