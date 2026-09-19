Kinai stato išskirtinį laivą

Leidinys pažymi, kad statomo laivo paskirtis oficialiai neatskleidžiama.
Ekspertų nuomone, konstrukcijos ypatumai rodo, kad jis skirtas povandeniniams aparatams be įgulos laikyti, prižiūrėti ir paleisti.
Teigiama, kad laivas primena desantinį amfibinį laivą ir turi laivagalio doką, kuris gali būti naudojamas povandeniniams dronams priimti.
Priekinėje dalyje įrengtas didelis angaras.
Remiantis „Naval News“ vertinimu, jo matmenys leidžia talpinti iki keturių itin didelių XXLUUV klasės nepilotuojamų povandeninių aparatų arba didesnį skaičių mažesnių dronų.
Kinija anksčiau pademonstravo du tikro dydžio XXLUUV, kurių ilgis siekia apie 35 ir 45 metrus.
Manoma, kad naujasis laivas galės pristatyti tokius aparatus į užduočių vykdymo rajonus, užtikrinti jų techninę priežiūrą, o vėliau nuleisti į vandenį.
Kaip tiksliai Kinijos karinės pajėgos ketina naudoti šiuos itin didelius nepilotuojamus povandeninius laivus, nežinoma.
„Naval News“ spėja, kad jie skirti operacijoms, vykdomoms gana toli nuo Kinijos pakrantės.
Visų pirma, leidinys neatmeta galimybės, kad jos galėtų būti dislokuotos netoli JAV vakarinės pakrantės, jei santykiai smarkiai pablogėtų arba kiltų ginkluotas konfliktas.
Naujausi komentarai