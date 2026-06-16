Kinija įspėja, kad kitas JAV ir Irano derybų etapas bus sudėtingesnis

Artėjant penktadienį numatytam JAV ir Irano susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą, pasirašymui, Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi (Vang I) per pokalbį telefonu su savo Pakistano kolega Ishaqu Daru (Išaku Daru) pažymėjo, jog „galima numatyti, kad antrasis derybų etapas, palyginti su pirmuoju, bus sudėtingesnis“.
Wang Yi pridūrė, kad Jungtinių Tautų Saugumo Taryba „taip pat turėtų atlikti didesnį vaidmenį“ remdama šias derybas, rašoma Pekino užsienio reikalų ministerijos paskelbtame pranešime.
„Dabartinis sutarimas yra toli gražu ne galutinis tikslas, o veikiau naujas pradžios taškas“, – sakė Wang Yi.
„Norint pasiekti ilgalaikę taiką Artimuosiuose Rytuose ir Persijos įlankos regione, visoms šalims vis dar reikia nenuilstamai dėti pastangas“, – sakė Wang Yi ir pridūrė, kad Kinija yra pasirengusi bendradarbiauti su Pakistanu siekiant taikos.
Pakistano pareigūnai anksčiau yra sakę, kad Kinija – artima Islamabado sąjungininkė ir pagrindinė Irano prekybos partnerė – atliko itin svarbų vaidmenį remdama Pakistano tarpininkavimo pastangas.
Pakistano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Wang Yi ir I. Daras pokalbio metu sutarė tęsti „bendradarbiavimą siekiant taikiai išspręsti visus neišspręstus klausimus“, įskaitant Hormuzo sąsiaurio naftos gabenimo maršruto klausimą.
„Jie pabrėžė Hormuzo sąsiaurio atidarymo svarbą pasaulio ekonomikai, energetiniam saugumui ir tarptautinei prekybai“, – teigiama ministerijos pranešime.
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