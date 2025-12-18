Kinija pareikalavo JAV sustabdyti ginklų pardavimą Taivanui

Vašingtonas trečiadienį paskelbė, kad patvirtino didžiulį ginklų paketą, siekdamas padidinti salos gynybos pajėgumus, o tai sukėlė griežtą Pekino reakciją.
Planuojamas ginklų pardavimas pažeidžia „vienos Kinijos“ politiką ir kenkia taikai bei stabilumui Taivano sąsiauryje, sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas.
Pekinas paragino Vašingtoną sustabdyti ginklų tiekimą ir pažadėjo imtis atsakomųjų priemonių.
Kinija laiko šią salą, kuri dešimtmečius valdoma demokratiškai, savo teritorijos dalimi ir siekia perimti jos kontrolę – net ir karinėmis priemonėmis, jei reikės.
Tuo tarpu Taivano prezidentūra padėkojo JAV už paramą ir pareiškė, kad toliau stiprins savo gynybos pajėgumus.
Trečiadienį JAV gynybos saugumo bendradarbiavimo agentūra (DSCA) aštuoniuose atskiruose pareiškimuose, kuriuose išsamiai išdėstoma pardavimų esmė, sakė, kad jie „padės pagerinti gavėjo saugumą ir prisidės prie politinio stabilumo, karinio balanso ir ekonominės pažangos regione išlaikymo“.
Į paketą įeina 4,03 mlrd. dolerių vertės savaeigės haubicos ir susijusi įranga, 4,05 mlrd. dolerių vertės didelio mobilumo artilerijos raketų sistemos ir susijusi įranga bei 1,01 mlrd. dolerių vertės taktinių misijų tinklo programinė įranga ir paslaugos.
Taivanas lapkritį paskelbė apie papildomą 1,25 trln. naujųjų Taivano dolerių (40 mlrd. JAV dolerių) dydžio biudžetą, skirtą ateinantiems aštuoneriems metams, kuris, kaip teigė prezidentas Lai Ching-te, buvo priimtas siekiant pabrėžti salos įsipareigojimą saugoti savo demokratiją.
Prezidentas pridūrė, kad Taivanas ketina panaudoti 2026–2033 m. numatytas lėšas naujų ginklų pirkimui iš JAV finansuoti ir savo asimetrinės gynybos pajėgumams stiprinti.
