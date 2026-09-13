Kinija, Rusija ir Indija BRICS susitikime siekia ekonominio bendradarbiavimo

Susitikimo metu aptarta „įtrauki globali plėtra“, o šalys pasiekė retą susitarimą, kuriuo raginama laikytis rimties dėl karo Artimuosiuose Rytuose.
Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi (Narendra Modis) paragino siekti bendradarbiavimo bloke, kuris, pasak jo, atstovauja 50 proc. pasaulio gyventojų, 40 proc. pasaulio BVP ir daugiau nei 25 proc. pasaulinės prekybos.
„BRICS galia slypi mūsų įvairovėje ir bendradarbiavime“, – paskutinę derybų dieną lyderiams, įskaitant Kinijos prezidentą Xi Jinpingą (Si Dzinpingą) ir Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, sakė N. Modis.
BRICS buvo įkurta 2009 metais kaip forumas didelėms kylančioms ekonomikoms, siekiančioms didesnės įtakos Vakarų šalių dominuojamose institucijose. Grupė siekia stiprinti savo įtaką pasaulyje ir spręsti konfliktų, prekybos svyravimų bei energetinio saugumo problemas.
„Mes stengėmės skatinti įtraukią globalią plėtrą“, – teigė N. Modis.
„Galbūt mūsų šaknys glūdi skirtingose tikrovėse, tačiau kartu mes kylame per bendradarbiavimą ir klestime žmonijos labui“, – pridūrė jis.
„Didžiausias santūrumas“
Pirmąją viršūnių susitikimo dieną, šeštadienį, dominavo konfliktas Artimuosiuose Rytuose.
Gegužę BRICS užsienio reikalų ministrams Naujajame Delyje nepavyko susitarti dėl bendro pareiškimo, nes Iranas, Saudo Arabija ir JAE laikėsi skirtingų pozicijų dėl karo, prasidėjusio vasario 28 dieną per JAV ir Izraelio smūgius.
Vis dėlto lyderiai, tarp kurių buvo ir Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas (Masudas Pezeškianas), po intensyvių diplomatinių pastangų, kurias dėjo šeimininkė Indija, išplatino bendrą pareiškimą.
„Reiškiame didelį susirūpinimą dėl besitęsiančio įtampos eskalavimo Artimuosiuose Rytuose ir Vakarų Azijoje“, – teigiama bendrame pranešime, kuriame BRICS šalys „ragina laikytis didžiausio santūrumo“.
N. Modis palaiko šiltus santykius tiek su Iranu, tiek su JAV sąjungininku Izraeliu, tačiau taip pat atsargiai siekia išlaikyti trapią pusiausvyrą Indijos ryšiuose su Vašingtonu.
Indija energetinę krizę, kurią sukėlė JAV ir Irano karas, iš dalies suvaldė atsigręždama į Rusiją, nepaisant Maskvos karo Ukrainoje bei Vašingtono ir kitų Vakarų sostinių daromo spaudimo.
„Pažanga kartu“
Xi Jinpingo dalyvavimas BRICS susitikime taip pat svarbus, nes tai jo pirmasis vizitas kaimyninėje Indijoje nuo 2019 metų ir reikšmingas žingsnis santykių atšilime tarp šių branduolinių ginklų turinčių konkurenčių.
Jo vizitas vyksta praėjus šešeriems metams po mirtino karinio susirėmimo ginčijamoje Tibeto sienos zonoje tarp Kinijos ir Indijos, o tarpusavio ryšiai pamažu gerėja atkuriant skrydžius, vizų išdavimą bei aukšto lygio kontaktus.
„Nors mūsų šalys daug kuo skiriasi, jos yra visiškai pajėgios viena kitą papildyti stipriosiomis pusėmis, viena kitą remti, siekti bendros sėkmės ir judėti pirmyn kartu“, – sakė Xi Jinpingas susitikęs su N. Modžiu, rodo Naujojo Delio paviešintas vaizdo įrašas.
Esminis teritorinis ginčas lieka neišspręstas, o abi pusės išlaiko dideles karines pajėgas palei maždaug 3,5 tūkst. kilometrų ilgio aukštikalnių sieną.
Indijos užsienio reikalų ministerija po susitikimo išplatintame pareiškime nurodė, kad „abu lyderiai išreiškė įsipareigojimą siekti sąžiningo, pagrįsto ir abiem pusėms priimtino sienos klausimo sprendimo“.
Tarp šalių vis dar tvyro gilus nepasitikėjimas, o ryšius apsunkina didėjantis prekybos deficitas ir strateginė konkurencija.
„Abi pusės turėtų (...) dirbti išvien, kad skatintų aukštos kokybės didelį finansinį bendradarbiavimą, pasisakytų už lygiateisę ir tvarią pasaulio tvarką bei puoselėtų atvirą ir įtraukią ekonominę globalizaciją“, – sakė Xi Jinpingas.
Xi Jinpingo vizitas sulaukė dešimčių tibetiečių protestų Naujajame Delyje; tai išeiviai, palaikantys savo dvasinį lyderį Dalai Lamą, kuris Indijoje gyvena nuo 1959 metų, kai pabėgo nuo Kinijos represijų.
Pasibaigus deryboms sekmadienį Pekino šeimininkas išvyko atgal į Kiniją, pranešė Indijos žiniasklaida.
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