Kinų „Alibaba“ pristatė naują DI modelį

Pirmadienį „Alibaba“ paskelbė, kad „Qwen3.8-Max“ – didžiausias ir galingiausias jos ligi šiol sukurtas dirbtinio intelekto modelis. Bendrovė teigė, kad šis modelis pasižymi aukštu savarankiškumo lygiu ir puikiai tinka programavimui, išsamiems tyrimams vykdyti ir sudėtingoms užduotims atlikti.
Modelis turi 2,4 trilijono parametrų – tai dažnai naudojamas dirbtinio intelekto sistemos dydžio ir sudėtingumo matas. Tačiau didesnis parametrų skaičius nebūtinai reiškia geresnes eksploatacines savybes.
„Alibaba“ teigė, kad keliuose lyginamuosiuose testuose „Qwen3.8-Max“ pranoko neseniai Kinijos kūrėjos „Moonshot AI“ pristatytą modelį „Kimi K3“, nors pastarasis turi 2,8 trilijono parametrų.
Populiarioje DI palyginimo platformoje „Arena.AI“ modelis „Qwen3.8-Max“ tarp našiausių tekstinėms užduotims skirtų Kinijos modelių užėmė pirmąją vietą, nors ir atsiliko nuo JAV bendrovės „Anthropic“ sukurtų modelių. Anot bendrovės „Alibaba“, modelis, kuris jau yra prieinamas vartotojams, ypač gerai pasirodė vaizdų analizės srityje.
Sparčiai vienas po kito pasirodantys nauji modeliai pabrėžia aršią konkurenciją Kinijos dirbtinio intelekto pramonėje ir kartu didina spaudimą pirmaujantiems JAV kūrėjams.
Atliekant kai kurias užduotis Kinijos dirbtinio intelekto sistemos vis labiau prilygsta geriausiems JAV modeliams, o daugelis Kinijos įmonių skelbia savo modelių „svorio“ parametrus – pagrindinę informaciją apie dirbtinio intelekto sistemą, – kad kūrėjai patys galėtų pritaikyti ir tobulinti šias sistemas.
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