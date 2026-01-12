Klyčko: Kyjive beveik 800 pastatų vis dar neturi šildymo

„Beveik 800 pastatų sostinėje, visų pirma Pečerų rajone ir kai kuriose Holosijiovsko beiSolomiansko rajonų dalyse, vis dar neturi šildymo. Šilumos tiekimas kitose vietovėse buvo atkurtas“, – parašė meras.
Jis priminė, kad dėl miesto infrastruktūrai padarytos žalos po naujausios masinės rusų atakos be šildymo liko 6 tūkst. daugiabučių. Pasak V. Klyčko, remonto ir atkūrimo darbai vykdomi visą parą, nes padėtis, susijusi su energijos tiekimu, nuo kurio priklauso komunalinių paslaugų teikimas, Kyjive tebėra labai sudėtinga.
Kaip jau skelbta, sausio 9-osios naktį rusai surengė masinę ataką prieš Kyjivą. 417 tūkst. vartotojų liko be elektros, o 6 tūkst. daugiabučių – be šildymo.