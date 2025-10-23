 Kolumbijos prezidentas kaltina JAV egzekucijomis Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione

Kolumbijos prezidentas kaltina JAV egzekucijomis Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione

2025-10-23 23:03
BNS inf.

 Kolumbijos kairiųjų pažiūrų prezidentas ketvirtadienį vėl kritikavo JAV karinius smūgius Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione, taip dar labiau pakurstydamas ginčą su prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), dėl kurio pašlijo abiejų šalių ryšiai.

Gustavo Petro
Gustavo Petro / Reuters nuotr.

Suduodamas smūgius įtariamiems narkotikų kontrabandos laivams, Gustavo Petro (Gustavas Petras) sakė, kad Vašingtonas vykdo neteismines egzekucijas, kurios pažeidžia tarptautinę teisę.

Šiame straipsnyje:
Kolumbijos prezidentas
Gustavo Petro
kaltina JAV

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų