Komunistinė prekyba vergais: Pchenjanas kraunasi turtus iš užsienyje dirbančių savo piliečių

„Nepaisant JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 2397 nustatyto termino iki 2019 m. sugrąžinti darbininkus į Šiaurės Korėją, jie ir toliau dirba mažiausiai 17-oje šalių ir atneša maždaug 450 mln.–800 mln. JAV dolerių pajamų finansuoti neteisėtas KLDR branduolinių ginklų ir balistinių raketų programas“, – sakoma ataskaitoje, grindžiamoje duomenimis iki 2025 m. pabaigos.
Joje sakoma, kad beveik visas Šiaurės Korėjos darbininkų užsienyje uždirbtas lėšas – nuo 80 iki 90 proc. –Šiaurės Korėjos valdžia konfiskuoja. Kai kuriais atvejais konfiskuojama suma netgi viršija darbininkų uždarbį, todėl jie galiausiai lieka skolingi KLDR.
Suskaičiuota, kad užsienyje, daugiausia Rusijoje ir Kinijoje, dirba nuo 35 600 iki 101 280 Šiaurės Korėjos piliečių. Vien Rusijoje 2025 m. pabaigoje dirbo nuo 15 tūkst. iki 30 tūkst Šiaurės Korėjos piliečių.
„Šie darbininkai Rusijoje gamina karinius dronus (...) Rusijos vyriausybė sukūrė studentų vizų programą, kad prisidengdama studentais galėtų įdarbinti Šiaurės Korėjos piliečius. Skaičiuojama, kad kiekvienas Šiaurės Korėjos darbininkas Rusijoje per metus uždirba 7 500 JAV dolerių“, – sakoma ataskaitoje.
Turimais duomenimis, darbininkų iš Šiaurės Korėjos mėnesio darbo užmokestis Rusijoje, priklausomai nuo pramonės šakos, gali būti iki penkių kartų didesnis nei Kinijoje.
Kinijoje dirba nuo 20 tūkst. iki 70 tūkst. darbininkų iš Šiaurės Korėjos. 2023–2025 m. laikinai buvo sugrąžinti 10 tūkst.–20 tūkst. darbininkų, tačiau 2025 m. į Kiniją iš Šiaurės Korėjos atvyko maždaug 10 tūkst. darbininkų.
2017 m. JT Saugumo Taryba paragino valstybes nares iki 2019 m. repatrijuoti jų teritorijose pajamas gaunančius Šiaurės Korėjos piliečius. Šį pareiškimą paskelbė Australijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Japonijos, Kanados, Korėjos Respublikos, Naujosios Zelandijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės.
„Ukrinform“ pabrėžia, kad Rusija siekia kompensuoti nuostolius mūšio lauke Ukrainoje sistemingai verbuodama užsienio samdinius. Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis, agresorė savo nusikalstamam karui jau užverbavo daugiau nei 28 tūkst. užsieniečių, pranešė Ukrainos žvalgybos vadovas generolas leitenantas Olehas Ivaščenka.
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