Korucpijos skandalas Ukrainoje: generalinis prokuroras pabėgo iš šalies

Pasak „Ukrainska Pravda“ šaltinių, R. Kravčenka 2.30 val. tarnybiniu automobiliu kirto sieną. Pirminiais duomenimis, R. Kravčenka kaip pretekstu kirsti sieną pasinaudojo verslo kelione į Lietuvą.
Anot AntAC, R. Kravčenka mainais už galimybę pabėgti iš šalies pasirašė pranešimą apie įtarimą Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro (NABU) vadovui Semionui Kryvonosui.
Prieš išvykdamas iš Ukrainos R. Kravčenka įrašė vaizdo įrašą, kuriame teigė, kad S. Kryvonosas ir asmuo, artimas Specializuotos kovos su korupcija prokuratūros (SAPO) vadovui, įvykdė nusikaltimus.
AntAC pažymi, kad toks išvykimas buvo įmanomas tik gavus prezidento Volodymyro Zelenskio sutikimą ir leidimą.
R. Kravčenka anksčiau pareiškė, kad pasirašė pranešimą apie įtarimą S. Kryvonosui, ir apkaltino NABU ir SAPO, jog vykstant operacijos „Kartagina“ kratoms jos paėmė medžiagą iš bylų prieš jų darbuotojus, kad sustabdytų procedūrinius sprendimus tose bylose.
Po to V. Zelenskis paragino parlamentą skubiai pritarti R. Kravčenkos atleidimui.
(be temos)
(be temos)
(be temos)