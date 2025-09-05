Per kratą buvusio Trumpo patarėjo namuose konfiskuoti telefonai, kompiuterinės įranga ir dokumentai

FTB šiuo metu aiškinasi, ar J. Boltonas netinkamai elgėsi su vyriausybės paslaptimis.
Kriminalinis tyrimas didelio dėmesio sulaukė praėjusį mėnesį, agentams atlikus kratą J. Boltono namuose Betesdoje, Merilando valstijoje, ir jo biure Kolumbijos apygardoje.
Su šiuo klausimu susipažinęs asmuo anonimiškai naujienų agentūrai AP sakė, kad tai susiję su įtarimais dėl galimo netinkamo įslaptintos informacijos tvarkymo. Jokie kaltinimai kol kas nepateikti.
Naujienų organizacijų koalicija paragino Merilando teisėją, kuriam FTB pateikė prašymą išduoti kratos orderį, paviešinti su krata susijusius dokumentus, teigdama, kad „didžiulis visuomenės susidomėjimas“ yra svarbesnis už būtinybę išlaikyti slaptumą.
Ketvirtadienį buvo paskelbti redaguoti dokumentai, leidę naujai pažvelgti į tyrimą. Viename iš šių dokumentų nurodyta, kad FTB iš J. Boltono namų paėmė kelis telefonus, kompiuterinės įrangos, keturias dėžes su kasdienę veiklą aprašančiais dokumentais, taip pat spausdintų dokumentų aplankus, pavadintus „Trump I-IV“, ir kitos medžiagos.
Teismo dokumentuose taip pat cituojami du baudžiamieji įstatymai, kuriais grindžiamas tyrimas, įskaitant įstatymą, pagal kuriuos gynybos informacijos rinkimas, perdavimas ar praradimas bei neteisėtas slaptų dokumentų ar medžiagos pašalinimas ir saugojimas yra laikomi nusikaltimu.
J. Boltonas nuo pat kratos viešai nekomentavo tyrimo aplinkybių ir neatsakė į jam paliktą telefono žinutę.
J. Boltonas metus ir penkis mėnesius dirbo nacionalinio saugumo patarėju per pirmąją D. Trumpo kadenciją. Tuo metu jiedu nesutardavo Irano, Afganistano ir Šiaurės Korėjos klausimais. 2019 metais J. Boltonas buvo atleistas.
Jis atvirai kritikavo D. Trumpo požiūrį į užsienio politiką ir vyriausybę, parašė skandalingą knygą „Kambarys, kur tai nutiko: Baltųjų rūmų memuarai“ („The Room Where It Happened: A White House Memoir“), kurioje rašoma, kad aukščiausio rango patarėjai nuolat prastai vertindavo respublikonų prezidentą dėl pagrindinių geopolitinių faktų nežinojimo.
