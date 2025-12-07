Kremlius: JAV saugumo strategijos pakeitimai didele dalimi atitinka Rusijos viziją

„Korekcijos, kurias matome, sakyčiau, didžia dalimi atitinka mūsų viziją“, – sekmadienį parodytame interviu valstybinei televizijai „Rossija“ sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
„Ir, ko gero, galime tikėtis, kad tai galėtų būti nedidelė garantija, jog galėsime konstruktyviai tęsti savo bendrą darbą ieškant taikaus sureguliavimo Ukrainoje“, – sakė D. Peskovas.
Ši Kremliaus reakcija pasirodė po to, kai penktadienį JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija oficialiai pristatė atnaujintą JAV saugumo strategiją, kuria įtvirtinti jo radikalūs užsienio politikos pokyčiai.
Naujojoje JAV Nacionalinio saugumo strategijoje nusitaikyta į sąjungininkus Europoje. Dokumente Europa vadinama pernelyg reguliuojama, stokojančia pasitikėjimo savimi ir dėl imigracijos susiduriančia su civilizacijos išnykimo grėsme.
Strategijoje deklaruojama, kad JAV neleis kitoms šalims dominuoti, bet pabrėžiama, kad tai nereiškia „kraujo liejimo ir turto švaistymo siekiant apriboti visų pasaulio didžiųjų ir vidutinių valstybių įtaką“.
„Prezidentas Trumpas šiuo metu yra stiprus kalbant apie vidaus politikos pozicijas. Ir tai suteikia jam galimybę koncepciją pritaikyti prie savo vizijos“, – pridūrė D. Peskovas.
Atnaujinta JAV saugumo strategija buvo paskelbta tuo metu, kai Kyjivo pareigūnai Floridoje derėjosi su D. Trumpo pasiuntiniais dėl JAV parengto plano, kuriuo siekiama užbaigti beveik ketverius metus trunkantį karą Ukrainoje.
Trijų dienų derybos nedavė jokių akivaizdžių rezultatų.
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis įsipareigojo tęsti derybas dėl, jo žodžiais, tikros taikos, o Rusija anksti šeštadienį surengė dar vieną dronų ir raketų smūgių Ukrainoje seriją.
Ukrainiečių oro pajėgos sekmadienį platformoje „Telegram“ pranešė, kad rusai praėjusią naktį atakavo Ukrainą penkiomis balistinėmis raketomis ir 241 dronu. Nurodoma, kad buvo numušti ar taikinių nepasiekė 175 dronai ir keturios raketos.
V. Zelenskis pirmadienį Londone derybas aptars su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emaniueliu Makronu), Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Keiru Starmeriu (Kiru Starmeriu) ir Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu (Frydrichu Mercu).