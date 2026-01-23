ISW: Putinas nori pasinaudoti Trumpo Taikos taryba įšaldytam turtui susigrąžinti

Pasak „Ukrinform“, apie tai savo ataskaitoje rašo Vašingtone įsikūręs Karo tyrimų institutas (ISW).
Ataskaitoje pažymima, kad sausio 21 d. V. Putinas pareiškė, jog Rusija svarsto D. Trumpo pasiūlymą prisijungti prie Taikos tarybos ir galėtų sumokėti reikalaujamą 1 mlrd. dolerių įnašą iš JAV įšaldyto Rusijos turto. V. Putinas pridūrė, kad likęs JAV įšaldytas Rusijos turtas galėtų būti panaudotas atkurti „nuo kovų nukentėjusias teritorijas“ po to, kai bus sudarytas Rusijos ir Ukrainos taikos susitarimas. Jis sakė, kad šį klausimą iškels per susitikimą su Steve‘u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu – susitikimas įvyko sausio 22 d. vakare.
Analitikai daro prielaidą, kad V. Putinas greičiausiai turėjo omenyje ne Ukrainos kontroliuojamas, o Rusijos smūgių suniokotas ir jos pačios okupuotas teritorijas.
„Atrodo, kad V. Putinas bando susitarti dėl Rusijos turto atblokavimo ne tik D. Trumpo Taikos tarybai finansuoti, bet ir atstatyti teritorijoms, kurias Rusijos pajėgos sugriovė per savo surengtą plataus masto invaziją. Panaudojus įšaldytą Rusijos turtą rusų okupuotai Ukrainai atstatyti, lėšos būtų faktiškai grąžintos Rusijai ir kompensuotos išlaidos, kurias Rusija patyrė įsiverždama 2022 m.“, – teigiama ataskaitoje.
Finansuojant rusų okupuotos Ukrainos teritorijų atstatymą, šios lėšos grįžtų į Rusijos ekonomiką ir padėtų Rusijai toliau integruoti tų teritorijų ekonomiką, visuomenę ir infrastruktūrą į centrinę Rusijos sistemą, pažymėjo analitikai.
Kaip pranešė „Ukrinform“, ketvirtadienį, sausio 22 d., Pasaulio ekonomikos forume Davose D. Trumpas paskelbė apie Taikos tarybos įkūrimą ir sakė, kad pasaulis tapo „turtingesnis, saugesnis ir daug ramesnis nei buvo prieš metus“.
D. Trumpas taip pat pakvietė Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną prisijungti prie Taikos tarybos.