Trumpo pasiuntinys: Ukrainos ir Rusijos derybose „liko vienas klausimas“

„Manau, kad liko vienas klausimas, ir mes aptarėme to klausimo variantus, o tai reiškia, kad jis išsprendžiamas. Taigi, jei abi pusės nori tai išspręsti, mes tai išspręsime“, – sakė S. Witkoffas viename Ukrainos renginyje, vykusiame Davose, Pasaulio ekonomikos forumo kuluaruose.
Prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys, kuris vėliau ketvirtadienį vyks į Maskvą su JAV lyderio žentu Jaredu Kushneriu, daugiau detalių nepateikė.
S. Witkoffas sakė, kad jiedu Rusijos sostinėje nakvoti neliks ir skris tiesiai į Abu Dabį, kur derybos bus tęsiamos tarp kariuomenių darbo grupių.
Kremlius šią savaitę pranešė, kad prezidentas Vladimiras Putinas vizito metu susitiks su S. Witkoffu.
Tuo tarpu D. Trumpas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį turėtų susitikti Davose.
D. Trumpas trečiadienį pakartojo savo dažnai reiškiamą įsitikinimą, kad V. Putinas ir V. Zelenskis yra arti susitarimo.