Kremlius neatmeta galimybės spalį atnaujinti derybas su Ukraina

„Neatmetame tokios galimybės; kalbame apie artimą ateitį“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros „Ria“ ir TASS.
Vašingtonas siekia atgaivinti jau kurį laiką įstrigusias pastangas, tikėdamasis nutraukti daugiau nei ketverius metus vykstantį karą – JAV derybininkai lankėsi Kyjive ir Maskvoje, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kalbėjosi telefonu.
Keli ankstesni derybų raundai žlugo, o JAV vadovaujamos pastangos įstrigo, nes D. Trumpo dėmesys nukrypo į tebevykstantį JAV ir Izraelio karą su Iranu Artimuosiuose Rytuose.
Šeštadienį paskelbtame interviu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad būtų pasiryžęs susitikti su V. Putinu gruodžio mėnesį Majamyje vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikime.
Tačiau D. Peskovas, šeštadienį Naujajame Delyje kalbėdamas su naujienų agentūra AFP, iš karto atmetė tokią galimybę ir pavadino ją „neįmanoma“ bei pakartojo Maskvos reikalavimą, kad susitikimas galėtų vykti tik Rusijos sostinėje.
V. Putinas ne kartą atmetė pasiūlymus surengti asmeninį susitikimą su V. Zelenskiu, kurio tikslas būtų susitarti dėl karo, per kurį žuvo tūkstančiai žmonių ir kuris pakenkė abiejų šalių ekonomikoms, pabaigos.
Maskva ir Kyjivas pastaraisiais mėnesiais sustiprino tolimojo nuotolio smūgius vienas prieš kitą, todėl civilių aukų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų karo dienų.
Ankstesni derybų raundai žlugo, nes Maskva nenori atsisakyti savo maksimalistinių sąlygų kovoms nutraukti, įskaitant reikalavimą, kad Ukraina perleistų teritorijas rytuose, kurių Rusijos kariai nėra užėmę.
Sekmadienį Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas žurnalistams, įskaitant AFP korespondentus, sakė, kad kol kas nėra jokio „suderinto paketo“, kuriuo galėtų būti pagrįstos derybos.
„Šiuo metu vyrauja nuomonė, kad turime susitarti dėl teritorinio klausimo. Tačiau yra ir daug kitų klausimų“, – pridūrė jis.
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