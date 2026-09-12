Kremlius: Putino ir Zelenskio susitikimas G20 viršūnių susitikime „neįmanomas“

„Tai neįmanoma“, – sakė D. Peskovas, pakartodamas Maskvos reikalavimą, kad susitikimas gali įvykti tik Rusijos sostinėje.
AFP paklaustas, ar Kremlius svarsto alternatyvią vietą, D. Peskovas atsakė: „Esame pasirengę susitikti su juo Maskvoje.“
Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas G20 viršūnių susitikime Majamyje yra „neįmanomas“ – šeštadienį Naujajame Delyje agentūrai AFP pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, atmesdamas Ukrainos vadovo pasiūlymą.
„Tai neįmanoma“, – sakė D. Peskovas, pakartodamas Maskvos reikalavimą, kad susitikimas gali įvykti tik Rusijos sostinėje.
AFP paklaustas, ar Kremlius svarsto alternatyvią vietą, D. Peskovas atsakė: „Esame pasirengę susitikti su juo Maskvoje.“