 Kremlius: Putino ir Zelenskio susitikimas G20 viršūnių susitikime „neįmanomas“

Kremlius: Putino ir Zelenskio susitikimas G20 viršūnių susitikime „neįmanomas“

2026-09-12 20:59
Vytautė Marija Stankevič (AFP)

Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas G20 viršūnių susitikime Majamyje yra „neįmanomas“ – šeštadienį Naujajame Delyje agentūrai AFP pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, atmesdamas Ukrainos vadovo pasiūlymą.

<span>Kremlius: Putino ir Zelenskio susitikimas G20 viršūnių susitikime „neįmanomas“</span>
Kremlius: Putino ir Zelenskio susitikimas G20 viršūnių susitikime „neįmanomas“ / Asociatyvi magnific nuotr.

„Tai neįmanoma“, – sakė D. Peskovas, pakartodamas Maskvos reikalavimą, kad susitikimas gali įvykti tik Rusijos sostinėje. 

AFP paklaustas, ar Kremlius svarsto alternatyvią vietą, D. Peskovas atsakė: „Esame pasirengę susitikti su juo Maskvoje.“

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