Kremlius: Rusija gins savo interesus, jei JAV išplės sankcijas „Nord Stream 2“

Rusija gins savo interesus, jei Jungtinės Valstijos išplės sankcijas eksporto dujotiekio per Baltijos jūrą iki Vokietijos projektui „Nord Stream 2“, pareiškė Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai.

„Be abejo, mes ginsime savo interesus“, – penktadienį žurnalistams sakė Dmitrijus Peskovas.

Atsakydamas į klausimą dėl konkrečių paramos priemonių šiame projekte dalyvaujančioms kompanijoms, ji pareiškė: „Susilaikysiu nuo komentarų apie konkrečius niuansus dėl gerai žinomų priežasčių“.

Kremlius JAV 2021 metų gynybos biudžeto projekto pataisas, numatančias sankcijų Rusijos eksporto dujotiekių „Nord Stream 2“ ir „TurkStream“ projektams sugriežtinimą, laiko nesąžiningos konkurencijos apraiška.

„Nord Stream 2“ kontekste tai laikome niekuo kitu kaip nesąžiningos konkurencijos apraiška, ir, žinoma, tokie žingsniai, mūsų įsitikinimu, iš esmės prieštarauja tarptautinės prekybos principams ir, be to, tarptautinei teisei. Be abejo, darysime viską, kad apgintume savo interesus ir tarptautinių komercinių projektų interesus“, – kalbėjo D. Peskovas.

Jis pridūrė, kad Kremlius naujų JAV „sankcijų siekius“ traktuoja taip pat kaip ir ankstesnius.

Kaip jau buvo skelbta, abeji JAV Kongreso rūmai – Atstovų Rūmai ir Senatas – suderino ir įtraukė į ateinančių metų gynybos biudžeto projektą pataisas, numatančias griežtesnes sankcijas prieš Rusijos vadovaujamus dujotiekių projektus „Nord Stream 2“ ir „Turk Stream“, taip pat sankcijas Turkijai už rusiškų oro erdvės gynybos sistemų įsigijimą.

Išplėstos sankcijos paliestų įmones, įsitraukusias į „Nord Stream 2“ projekto užbaigimą. Visų pirma, numatytos sankcijos už vamzdynams tiesti naudojamų laivų pardavimą, nuomą ar perleidimą, taip pat ir tarpininkavimą tokiuose sandoriuose, tokių laivų draudimą ar perdraudimą, jų techninį modernizavimą arba sąlygų tam sukūrimą.

2019-ųjų gruodžio 20-ąją JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus sankcijas „Nord Stream 2“, šio dujotiekio tiesimas Šveicarijos bendrovės „Swiss Allseas“ trimis specialiais laivais buvo nedelsiant nutrauktas.

Dabar šį dujotiekį Rusija pasiryžusi baigti tiesti koncerno „Gazprom“ turimu specialiu laivu.

Baltijos jūros dugnu tiesiamas „Nord Stream 2“, ties 94 proc. jo įgyvendinimo įstrigęs 10 mlrd. eurų vertės projektas, padvigubintų rusiškų dujų tiekimo Vokietijai, apeinant tranzitines valstybes, galimybes.

Šis projektas jau seniai atsidūrė Jungtinių Valstijų, kritikuojančių Europos šalis dėl jų priklausomybės nuo Rusijos tiekiamos energijos, taikiklyje.

„Gazprom“ yra vienintelis faktinis „Nord Stream 2“ projektą vystančios bendrovės akcininkas, o jo partnerės šiame projekte – Vokietijos „Wintershall“ bei „Uniper“, Austrijos OMV, Prancūzijos „Engie“, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų „Dutch Shell“ – yra finansavimo dalininkės bei būsimos naudos gavėjos.