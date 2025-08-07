Kremlius: Trumpas ir Putinas gali susitikti artimiausiomis dienomis, jau sutarta vieta

„Amerikos pusės siūlymu iš principo susitarta artimiausiomis dienomis surengti dvišalį viršūnių susitikimą“, – valstybinė naujienų agentūra RIA citavo Kremliaus padėjėją Jurijų Ušakovą.
D. Trumpas išvakarėse pareiškė, kad galbūt labai greitai susitiks su V. Putinu, o Maskvoje surengtas savo specialiojo pasiuntinio Steve'o Witkoffo ir Rusijos prezidento derybas pavadino produktyviomis.
Susitikimas įvyko artėjant JAV prezidento nustatytam terminui, iki kurio Maskva turi imtis veiksmų dėl karo Ukrainoje nutraukimo arba sulauks naujų sankcijų.
Visgi konkrečios informacijos apie galimą susitikimo datą ar vietą kol kas nepaskelbė nė viena pusė.
„Dabar kartu su kolegomis iš Amerikos pradedame derinti detales, – sakė J. Ušakovas. – Kita savaitė nustatyta kaip tikslinė data.“
Jis taip pat teigė, kad susitikimo vieta „iš principo sutarta“, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Tai būtų pirmasis JAV ir Rusijos lyderių susitikimas nuo tada, kai buvęs prezidentas Joe Bidenas susitiko su savo kolega Ženevoje 2021 metų birželį.
Laikraštis „The New York Times“ ir televizija CNN, cituodami su šiuo planu susipažinusius asmenis, pranešė, kad D. Trumpas planuoja susitikti su V. Putinu jau kitą savaitę, o po to nori surengti trišalį susitikimą su Rusijos lyderiu ir V. Zelenskiu.
Tuo metu apie galimas trišales JAV, Ukrainos ir Rusijos derybas Kremlius nedaugžodžiavo.
„Apie šią galimybę tiesiog užsiminė Amerikos atstovas (S. Witkoffas) susitikimo Kremliuje metu“, – valstybinė naujienų agentūra TASS citavo J. Ušakovą.
„Tačiau ši galimybė nebuvo konkrečiai aptarta. Rusijos pusė visiškai nekomentavo šios galimybės“, – pridūrė jis.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau ketvirtadienį pasisakė už asmeninį susitikimą su V. Putinu, siekiant užbaigti karą.
„Mes Ukrainoje ne kartą sakėme, kad tikrų sprendimų paieška gali būti tikrai veiksminga lyderių lygmeniu. Būtina nustatyti tokio formato laiką ir spręstinų klausimų spektrą“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis, išvakarėse telefonu pasikalbėjęs su D. Trumpu ir keliais Europos lyderiais.
„Svarbiausia, kad Rusija, kuri pradėjo šį karą, imtųsi realių žingsnių savo agresijai užbaigti“, – sakė jis.