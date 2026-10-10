Kremlius: Trumpas perdavė Putinui idėjų dėl karo Ukrainoje deeskalavimo

V. Putinas šiuos siūlymus sutiko „su supratimu“, pareiškė Kremlius, nedetalizuodamas nei pačių siūlymų, nei Rusijos prezidento atsakymo.
Praėjusį sausį pareigas pradėjęs eiti D. Trumpas jau seniai siekia tarpininkauti, kad būtų užbaigtas daugiau nei ketverius su puse metų trunkantis konfliktas.
Rusijos ir Ukrainos derybos iš esmės tebėra aklavietėje, o abi pusės pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius viena kitai.
„Rusijos prezidentas su supratimu sutiko tam tikrus JAV siūlymus dėl priemonių, skirtų deeskalavimui“, – šeštadienį, kaip pranešė valstybinės naujienų agentūros TASS ir „RIA Novosti“, teigė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
JAV, Ukrainos ir Europos pareigūnai penktadienį susitiko Majamyje, atnaujindami diplomatines pastangas nutraukti kovas, Vašingtonui ieškant išeities iš aklavietės.