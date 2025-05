Kremlius: Zelenskio ir Putino susitikimas įmanomas, jei bus susitarimas

„Tokį susitikimą, kaip abiejų šalių delegacijų darbo rezultatą pasiekus tam tikrus šių delegacijų susitarimus, laikome įmanomu, bet būtent kaip darbo rezultatą ir pasiekus tam tikrus rezultatus abiejų šalių susitarimų forma“, – trumpoje spaudos konferencijoje sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Pareiškimas pasirodė po to, kai Rusija ir Ukraina penktadienį Stambule be reikšmingo proveržio užbaigė savo pirmas per daugiau kaip trejus metus tiesiogines derybas.

Kitą rytą po šių derybų rusų dronas smogė evakuojamus civilius vežusiam mikroautobusui Ukrainos šiaurėje.

Per šį šeštadienio smūgį Ukrainos Sumų srityje žuvo devyni ir buvo sužeista, įvairiais pranešimais, nuo keturių iki septynių žmonių.

Be to, šeštadienio rytą du žmonės žuvo, o dar 13 buvo sužeisti Ukrainos pietrytiniame Chersono regione, kai Rusija apšaudė gyvenamąjį rajoną ir humanitarinės pagalbos sunkvežimį.

„Vakar, kaip ir bet kurią kitą šio karo dieną, buvo galimybė nutraukti ugnį“, – po atakos Sumų srityje socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.

„Rusija išlaiko tik galimybę toliau žudyti“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis pakartojo raginimą Ukrainos sąjungininkams griežtinti sankcijas Maskvai. „Be griežtesnių sankcijų, be didesnio spaudimo Rusijai realios diplomatijos nebus“, – sakė jis.

D. Peskovas šeštadienį taip pat sakė, kad Ukraina ir Rusija pirma turi užbaigti sutartą apsikeitimą karo belaisviais ir pasiūlyti ugnies nutraukimo sąlygas, prieš planuodamos bet kokias naujas derybas.

„Kol kas mums reikia padaryti tai, ką delegacijos sutarė vakar“ Turkijoje, žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, paklaustas, ar planuojamas antras derybų ratas.

„Tai, žinoma, visų pirma reiškia apsikeitimo (belaisviais), tūkstančio į tūkstantį, užbaigimą“, – pridūrė jis.

Rusija ir Ukraina penktadienį Stambule susitarė apsikeisti po 1 tūkst. karo belaisvių, taip pat pareiškė, jog apsikeis idėjomis dėl galimų paliaubų.

Ukrainos vyriausiasis derybininkas, gynybos ministras Rustemas Umerovas, sakė, kad kitas žingsnis derybose su Rusija turėtų būti prezidentų V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas.