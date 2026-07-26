Kubos prezidentas apkaltino JAV siekiu užgrobti salą

Be dešimtmečius trunkančio embargo, JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą savo komunistinei kaimynei pietuose, įvesdama faktinę naftos blokadą ir griežtas sankcijas.
Ši kampanija prasidėjo po to, kai JAV kariuomenė sausį nuvertė Venesuelos prezidentą Nicolas Maduro (Nikolą Madurą) – svarbų Kubos komunistų vadovybės sąjungininką ir nuolatinį naftos tiekėją.
Dėl šių priemonių drastiškai sumažėjo turizmas, pasitraukė daugybė užsienio bendrovių ir išseko užsienio valiutos įplaukos.
JAV tvirtina, kad Kuba, Rusijos ir Kinijos sąjungininkė, kelia grėsmę regiono saugumui ir pažeidžia savo piliečių teises.
Naujausios JAV sankcijos, paskelbtos ketvirtadienį, yra nukreiptos prieš Kubos užsienio medicinos misijų programą, kuri yra vienas pagrindinių šalies pajamų šaltinių.
„Kuba šiandien kovoja istorinį mūšį (...) prieš genocidinės politikos sienas, kurios tikslas – uždusinti visą tautą, kad būtų galima užgrobti šalį“, – sakė Kubos lyderis iš vakarinės Pinar del Rijo provincijos.
M. Diazas-Canelis dalyvavo iškilmėse, skirtose paminėti 73-iąsias 1953 metais įvykdyto Fidelio Castro (Fidelio Kastro) vadovaujamo išpuolio prieš Monkados kareivines metines, kurios laikomos Kubos revoliucijos pradžia.
„Blokada yra karo ginklas, ji sukelia mirtis“, – sakė prezidentas, teigdamas, kad Vašingtonas siekia išprovokuoti Kuboje ir kitose šalyse „socialinį sprogimą, kurio vienintelis tikslas – įdiegti vyriausybes, suderintas su imperiniais interesais“.
Energetikos krizė 9,4 mln. gyventojų turinčioje saloje sukėlė keletą visoje šalyje vykusių elektros energijos tiekimo sutrikimų, kurie sostinėje kartais trukdavo 30 valandų, o provincijose – kelias dienas.
Susidūręs su augančiu nepasitenkinimu dėl krizės, M. Diazas-Canelis sekmadienį paragino vienytis ir gyrė „ekonominių bei socialinių pertvarkymų įgyvendinimą“.
Birželį Kubos vyriausybė įgyvendino didelių laisvosios rinkos reformų paketą, tačiau ne kartą pabrėžė, kad jos politinis modelis nėra diskutuotinas, ir pažadėjo priešintis bet kokiai karinei invazijai.
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