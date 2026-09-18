„The Kyiv Independent“: Witkoffas erzina ir Maskvą, ir Kyjivą, bet Trumpas jo keisti nenori

Rugsėjo pradžioje S. Witkoffas ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris lankėsi Rusijoje ir Ukrainoje, mėgindami atnaujinti faktiškai įstrigusias derybas. Tačiau, kaip pažymi leidinys, po šių kelionių apčiuopiamos pažangos pasiekti nepavyko. Tuo pat metu atsirado kelios iniciatyvos, kuriomis siekiama pašalinti S. Witkoffą iš derybų proceso.
Derybose dalyvavę Ukrainos pareigūnai teigia, kad Vašingtonas pateikia mažai naujų idėjų ir nerodo pasirengimo didinti spaudimą Maskvai. Vienas Ukrainos atstovas emocingai apibūdino Kyjivo požiūrį į amerikiečių raginimus kuo greičiau užbaigti karą.
„Jie mums nuolat sako: „Turite užbaigti šį karą.“ Tarsi mes, po velnių, nenorėtume jo užbaigti“, – žurnalistui sakė jis.
Kaip rašo straipsnio autorius, nepasitenkinimas S. Witkoffu Kyjive kilo dar jam tik pradėjus dirbti. Ukrainos pareigūnams kilo abejonių dėl to, kaip jis supranta karą ir vertina diplomatiją. Papildomų klausimų kėlė ir jo požiūris į Vladimirą Putiną. S. Witkoffas su Rusijos prezidentu susitiko mažiausiai septynis kartus, o šio mėnesio pradžioje pareiškė, kad baigęs karjerą susitikimus Kremliuje prisimins kaip vienus geriausių ir įsimintiniausių savo gyvenimo momentų.
Dar vienu įtampos šaltiniu tapo istorija dėl vadinamosios formulės „3+2“. Per 2025 m. balandį vykusį susitikimą V. Putinas popieriaus lape užrašė šią žymą, susijusią su aptartomis teritorinėmis nuolaidomis. S. Witkoffas šį lapą išsivežė į Vašingtoną. Vėliau jis viešai kalbėjo apie galimą susitarimą dėl „penkių teritorijų“ – okupuotų Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono sričių dalių bei Krymo.
Leidinio „The Kyiv Independent“ duomenimis, neteisingas V. Putino pozicijos interpretavimas galėjo būti viena iš priežasčių, dėl kurių per pernykštį D. Trumpo ir V. Putino viršūnių susitikimą Aliaskoje kilo problemų. Esą JAV ir Europos pareigūnams buvo pranešta, kad Rusija pasirengusi teritorinėms nuolaidoms, kurių Maskva iš tikrųjų nė neplanavo daryti. Vienas susitikime dalyvavęs buvęs JAV pareigūnas jį pavadino „visiška nesėkme“. Pasak leidinio, po to Maskvoje imta manyti, kad S. Witkoffas, nepaisant jo simpatijų Kremliui, nėra pakankamai kompetentingas, kad galėtų atlikti diplomatinio tarpininko vaidmenį.
Šių problemų fone pasirodė svarstymų, kad svarbesnis vaidmuo derybose gali tekti Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriui Johnui Ratcliffe'ui, kuris rugpjūčio pabaigoje lankėsi Maskvoje. „The Financial Times“ rašė, kad D. Trumpas svarstė galimybę išplėsti jo diplomatinį vaidmenį, tačiau Baltieji rūmai šią informaciją pavadino „visiškai melaginga“.
Taigi, kaip pažymi „The Kyiv Independent“, derybų kanalas iš esmės nesikeičia. Kyjivas tikisi, kad Vašingtonas darys didesnį spaudimą Maskvai, o Kremliuje vis dažniau abejojama, ar S. Witkoffas tiksliai perteikia Rusijos poziciją D. Trumpui. Tuo metu JAV prezidentui artimi žmonės teigia, kad jis neskuba nušalinti savo ilgamečio draugo nuo derybų proceso.
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