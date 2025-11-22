Kyjivas po JAV plano pateikimo kitus žingsnius aptaria su partneriais Europoje

Socialiniame tinkle „X“ A. Sybiha sakė, kad pokalbis su Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Suomijos užsienio reikalų ministrais ir Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadove Kaja Kallas (Kaja Kalas), taip pat su Italijos ir Vokietijos atstovais buvo savalaikis ir prasmingas.
Pasak A. Sybihos, jis papasakojo apie ukrainiečių prezidento Volodymyro Zelenskio „pastarojo meto kontaktų“ rezultatus ir išdėstė „mūsų kitų žingsnių logiką“.
„Detaliai aptarėme Jungtinių Valstijų pateiktų taikos pasiūlymų elementus ir savo bendrą darbą siekiant atverti įvykdomą kelią teisingos taikos link“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis penktadienį parodė, kad nesutinka su Vašingtono 28 punktų planu, pagal kurį Ukraina turėtų atiduoti Rusijai savo teritorijų, sumažinti savo kariuomenę ir pažadėti niekada nestoti į NATO.
A. Sybiha taip pat sakė pabrėžęs, koks svarbus tolesnis transatlantinis spaudimas siekiant priversti Rusiją užbaigti karą.
Jis sakė padėkojęs Ukrainos partneriams „už jų pasiryžimą didinti paramą Ukrainai šiuo lemiamu metu“.
Britų užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper (Ivet Kuper) „X“ pranešė, kad per derybas buvo patvirtinta parama teisingai ir ilgalaikei taikai Ukrainoje.
„Turime užsitikrinti visišką ugnies nutraukimą ir erdvę prasmingoms deryboms. Ukraina turi spręsti dėl savo ateities, – rašė ji. – Dirbsiu su Ukraina, JAV ir ES dėl taikos.“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį paskelbė, kad Ukraina turi iki lapkričio 27 dienos, kai amerikiečiai švęs Padėkos dieną, sutikti su jo administracijos pasiūlytu 28 punktų planu, kurį Kyjivas laiko itin palankiu Kremliui.
Rusijos lyderis Vladimiras Putinas sveikino JAV pasiūlymą, į kurį įtraukta daug griežtų Rusijos reikalavimų.
JAV rengdamos planą nesitarė su Europa, bet Senojo žemyno lyderiai šeštadienį turi susitikti Didžiojo dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio susitikimo Pietų Afrikoje kuluaruose.
„Jokie dalykai, susiję su Ukraina, neturėtų būti sprendžiami be Ukrainos“, – po derybų su V. Zelenskiu socialiniame tinkle „X“ sakė Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen).
D. Trumpas Ukrainai davė mažiau nei savaitę pasirašymui, bet V. Zelenskis penktadienį pažadėjo siekti, kad bet kokiu susitarimu nebūtų išduoti Ukrainos interesai, nors pripažino, kad rizikuoja prarasti Vašingtoną kaip sąjungininką.
Ukraina išgyvena vieną sunkiausių akimirkų savo istorijoje, socialiniuose tinkluose paskelbtame kreipimesi į ukrainiečius sakė V. Zelenskis.
Pagal planą, kurio kopiją gavo naujienų agentūra AFP, Rusija taip pat būtų reintegruota į pasaulio ekonomiką ir vėl prisijungtų prie Didžiojo aštuoneto (G-8).
V. Putinas penktadienį pareiškė, kad JAV planas galėtų „padėti pamatus“ taikos susitarimui su Ukraina, bet pagrasino užgrobti daugiau teritorijų, jei Kyjivas atmes pasiūlymą.
