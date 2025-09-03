Kyjivas sureagavo į Putino pasiūlymą Maskvoje surengti susitikimą

V. Putinas teigė aptaręs šį klausimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
„Donaldas manęs paklausė, ar įmanoma surengti tokį susitikimą. Aš atsakiau: taip, tai įmanoma. Galiausiai Zelenskis gali atvykti į Maskvą, jei bus pasirengęs – toks susitikimas įvyks“, – sakė V. Putinas per susitikimą su žurnalistais, pirmąjį po jo susitikimo su D. Trumpu Aliaskoje praėjusį mėnesį.
Pekine per spaudos konferenciją, transliuotą valstybinės televizijos ir surengtą baigiantis V. Putino keturių dienų vizitui Kinijoje, Rusijos prezidentas sakė, kad V. Zelenskis galėtų apsilankyti Maskvoje, jei būtų palankaus rezultato perspektyva.
Reaguodamas į V. Putino komentarus, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha socialiniame tinkle „X“ sakė, kad mažiausiai septynios šalys siūlo surengti V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą. Ukrainos prezidentas yra pasirengęs nedelsdamas vykti į bet kurią iš šių šalių ir susitikti, tačiau, pasak A. Sybihos, pateikdamas „nuo pat pradžių nepriimtinus pasiūlymus“, V. Putinas tik visus kvailina.
V. Putino pareiškimas pasirodė dedant pastangas užbaigti Maskvos karą Ukrainoje. V. Zelenskis ne kartą ragino surengti susitikimą su V. Putinu ir tiesiogiai derėtis dėl paliaubų. Tačiau V. Putinas nuolat pabrėžia, kad norėtų susitikti tik tuo atveju, jei susitikimas bus gerai parengtas. Šioms diskusijoms vykstant, Rusija toliau intensyviai puola Ukrainą.
V. Putinas ir vėl suabejojo V. Zelenskio teisėtumu, pakartojęs, kad V. Zelenskio kadencija baigėsi praėjusiais metais. Rusija ignoruoja tai, kad V. Zelenskis toliau vadovauja Ukrainai pagal karo padėties įstatymą, leidžiantį jam likti pareigose pasibaigus kadencijai, kaip numato Konstitucija.
Pats V. Putinas valdo Rusiją nuo 2012 m., pasirūpinęs Konstitucijos pataisomis, kad pratęstų savo kadencijas.
Kyjivas nerengia rinkimų dėl paskelbtos karo padėties, tačiau V. Putinas nemano, jog V. Zelenskis turi išlaikyti savo įgaliojimus, ir reikalauja surengti rinkimus, kad būtų galima sudaryti taikos susitarimą.
2022 m. invaziją pradėjusi Rusija kontroliuoja apie 20 proc. Ukrainos teritorijos. Maskva reikalauja, kad Kyjivas atsisakytų neteisėtai Maskvos aneksuotų teritorijų. V. Zelenskis kategoriškai nesutinka atsisakyti teritorijos, remdamasis tuo, kad to neleidžia Ukrainos Konstitucija.