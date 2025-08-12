 Laivas nuskandintas kilniam tikslui: tai bus geriausia vieta

2025-08-12 11:12
Saulius Masalskas (LNK)

Prieš 60 metų pastatytas žvejybinis laivas „Chavdar“, užuot atsidūręs metalo lauže, buvo iškilmingai nulydėtas prie Kolokitos kyšulio Bulgarijoje, tam, kad jį ištiktų lygiai tokio paties laivo, pavadinto „Pioner“, likimas. Jis buvo nuskandintas netoli Šventojo Ivano salos 2008-aisiais. 

Laivas nuskandintas kilniam tikslui: tai bus geriausia vieta / LNK stop kadrai.

„Tikslas vienas, kad jis taptų žuvų namais, prieglobsčiu. Šį rudenį jis jau bus apaugęs juodosiomis midijomis, džiaugiuosi prie to prisidėjęs – tai bus geriausia stauridžių ir tunų žvejybos vieta šioje vietovėje“, – šnekėjo naras ir projekto iniciatorius Michail Zaimov.

„Dėl blogėjančių oro sąlygų laivo paskandinimo operacija buvo netikėtai paankstinta. Dabar jis atsidurs maždaug 30 metrų gylyje“, – teigė „bTV“ reporterė Lora Stamatis.

LNK stop kadras.

Toks neeilinis įvykis patraukė dėmesį – įlankoje susirinko nemažai laivų su žiūrovais.

„Patys matėte – nepasirodė nė viena naftos dėmė, nes laivas buvo kruopščiai išvalytas. Jo varikliai ir kuro bakai buvo pašalinti. Likę tik žuvų namai, panašiai kaip inkilas paukščiams“, – kalbėjo naras ir projekto iniciatorius.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Skandinimo procedūros rezultatus iškart įvertino vietos narai. Beje, laivo viduje Bulgarijos biologai įrengė eksperimentinį narvą, skirtą naujo Juodosios jūros midijų dauginimo metodo išbandymui.

