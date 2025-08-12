Laivas nuskandintas kilniam tikslui: tai bus geriausia vieta

„Tikslas vienas, kad jis taptų žuvų namais, prieglobsčiu. Šį rudenį jis jau bus apaugęs juodosiomis midijomis, džiaugiuosi prie to prisidėjęs – tai bus geriausia stauridžių ir tunų žvejybos vieta šioje vietovėje“, – šnekėjo naras ir projekto iniciatorius Michail Zaimov.
„Dėl blogėjančių oro sąlygų laivo paskandinimo operacija buvo netikėtai paankstinta. Dabar jis atsidurs maždaug 30 metrų gylyje“, – teigė „bTV“ reporterė Lora Stamatis.
Toks neeilinis įvykis patraukė dėmesį – įlankoje susirinko nemažai laivų su žiūrovais.
„Patys matėte – nepasirodė nė viena naftos dėmė, nes laivas buvo kruopščiai išvalytas. Jo varikliai ir kuro bakai buvo pašalinti. Likę tik žuvų namai, panašiai kaip inkilas paukščiams“, – kalbėjo naras ir projekto iniciatorius.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Skandinimo procedūros rezultatus iškart įvertino vietos narai. Beje, laivo viduje Bulgarijos biologai įrengė eksperimentinį narvą, skirtą naujo Juodosios jūros midijų dauginimo metodo išbandymui.
Naujausi komentarai