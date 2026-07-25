 Latvija draus knygų, laikraščių ir vaizdo žaidimų importą iš Rusijos ir Baltarusijos

Latvija draus knygų, laikraščių ir vaizdo žaidimų importą iš Rusijos ir Baltarusijos

2026-07-25 23:56
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

 Latvija pritarė nacionaliniam draudimui importuoti įvairias rusiškas ir baltarusiškas vartojimo prekes, tokias kaip knygos, laikraščiai, vaizdo žaidimai, drabužiai, avalynė, žaislai ir sporto įranga, penktadienį pranešė „Euronews“.

<span>Latvija draus knygų, laikraščių ir vaizdo žaidimų importą iš Rusijos ir Baltarusijos</span>
Latvija draus knygų, laikraščių ir vaizdo žaidimų importą iš Rusijos ir Baltarusijos / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Latvijos parlamentas pritarė įstatymo pataisoms, ribojančioms įvairių rusiškų ir baltarusiškų vartojimo prekių, kurioms dar netaikomos Europos Sąjungos (ES) sankcijos, importą. Taip siekiama dar labiau nutraukti ekonominius ryšius su Maskva ir riboti Kremliaus propagandos sklaidą.

„Siekiant užtikrinti Latvijos visuomenės saugumą (...) ir suteikti bendrą paramą Ukrainos visuomenei, uždraudžiamas tam tikrų pramonės prekių importas į Latvijos Respubliką iš Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos “, – rašoma Latvijos įstatymo dėl paramos Ukrainos civiliams gyventojams pakeitimuose.

Panašu, kad tai vienas iš pirmųjų nacionalinių draudimų ES įvairioms rusiškoms ir baltarusiškoms vartojimo prekėms, nepatekusioms į bloko sankcijų režimą. Ribojimai bus taikomi ir prekėms, importuojamoms per trečiąsias šalis, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Draudimui buvo pritarta tą pačią dieną, kai ES susitarė dėl savo naujausio sankcijų paketo.

Naujai uždraustų prekių iš Rusijos ir Baltarusijos importas 2025 m. sudarė 12,5 mln. eurų, 6,5 proc. likusio Latvijos importo iš šių šalių ir vos 0,05 proc. viso Latvijos importo. Galutinį draudžiamų prekių sąrašą patvirtins ministrų kabinetas. Įstatymas įsigalios kitą dieną po jo paskelbimo, o importo apribojimai galios iki 2027 m. liepos 1 d.

 

 

 
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