Latvija prašo JAV atstovauti jos interesams Baltarusijoje

Jis teigė, kad su J. Coale'u susitiko po jo vizito Baltarusijoje. Ministras pirmininkas jam perdavė, kad Latvija patiria didžiulį spaudimą dėl hibridinių atakų pasienyje, ir pažymėjo, kad tai nepriimtina.
Vyriausybės vadovas paragino J. Coale'ą, jei įmanoma, atstovauti Latvijos interesams derybose su Baltarusija.
Paklaustas apie JAV susidomėjimą kalio trąšų pirkimu iš Baltarusijos, A. Kulbergas sakė, kad J. Coale'as apie tai užsiminė, tačiau konkrečių detalių šiuo klausimu jis neturįs.
Pasak A. Kulbergo, J. Coale'as pažadėjo aptarti Latvijos interesus su JAV prezidentu ir grįžti su pasiūlymu.
Kaip skelbė BNS, J. Coale'as pirmadienį atvyko vizito į Lietuvą, kur susitiko su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Susitikime taip pat aptarta nelegali migracija iš Baltarusijos.
Kovą J. Coale'as taip pat lankėsi Minske. Tuo metu Baltarusija paleido 250 politinių kalinių. Po šio vizito specialusis pasiuntinys paragino Lietuvą atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą ir surengti aukšto lygio susitikimą su Minsku.
Pasak nepriklausomo naujienų portalo „Zerkalo“, J. Coale'as šią savaitę pradėjo misiją, siekdamas išlaisvinti dar vieną kalinių grupę. Teigiama, kad paleistųjų skaičius gali siekti kelis šimtus.
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