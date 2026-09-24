Latvijoje mažinami akcizai dyzelinui ir benzinui

Pataisos įsigalios nuo spalio 1 d.
Pagal šiuos pakeitimus akcizas dyzelinui bus sumažintas 16,7 proc. iki minimalaus Europos Sąjungoje nustatyto lygio. Taigi akcizas sumažės nuo 396 iki 330 eurų už 1000 litrų. O benzinui taikomas akcizas bus sumažintas 11,7 proc. iki 490 eurų už 1000 litrų. Iki šiol akcizas benzinui nebuvo mažinamas.
Ekonomikos ministras Viktoras Valainis pažymėjo, kad akcizų pakeitimai degalinėse atsispindi su tam tikru vėlavimu ir tik iš dalies. Pasak jo, norint, kad kainos sumažėtų nedelsiant, būtina arba žymiai sumažinti akcizą, arba sumažinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą.
Skaičiuojama, kad dyzelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą.
Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31 d. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas vartotojams.
Paskaičiuota, kad akcizų sumažinimai trims mėnesiams valstybės biudžetui kainuos 14,4 mln. eurų. Siekiant kompensuoti biudžeto pajamų sumažėjimą 2026 metais, siūloma vieną kartą panaudoti neplanuotas pajamas iš nusikalstamu būdu įgytų konfiskuotų lėšų realizavimo, nes jų faktinės įplaukos šiemet viršija pradinį planą.
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