Latvijos prezidentas atsisakė komentuoti CŽA direktoriaus vizitą Maskvoje

Kaip pranešė „CBS News“ žurnalistė Jennifer Jacobs, J. Ratcliffe'as antradienį atvyko į Maskvą pokalbiams. JAV karinių oro pajėgų transporto lėktuvas „Boeing C-17A Globemaster III“, pakilęs iš Rygos, antradienį nusileido Maskvos Vnukovo oro uoste, rodo skrydžių stebėjimo svetainės „Flightradar24“ informacija.
J. Ratcliffe'o vizito Maskvoje trukmė neskelbiama.
Latvijos televizijos laida „Panorama“ pranešė, kad lėktuvas antradienio vakarą vėl nusileido Rygoje. Labiausiai tikėtina, kad J. Ratcliffe'as Rygoje persėdo į kitą, mažesnį orlaivį, atskridusį į Latviją tuo pačiu metu kaip ir „Boeing C-17“.
Paklaustas, ar J. Ratcliffe'as Rygoje susitiko su Latvijos pareigūnais, E. Rinkevičius atsakė, kad Latvija palaiko labai glaudų ir našų bendradarbiavimą su JAV sąjungininkais – dalijantis informacija, konsultuojantis tarpusavyje ir teikiant logistinę paramą, jei to prireiktų. Tai, anot jo, buvo vienas iš tokių atvejų.
„Mūsų bendradarbiavimas tiek diplomatiniu, tiek žvalgybos lygmeniu yra labai glaudus, tačiau bet kokius komentarus dėl vizito pateiks mūsų sąjungininkai amerikiečiai tiek, kiek patys laikys reikalinga“, – sakė prezidentas ir pridūrė, kad nei jis, nei Latvijos ministerijos, nei kitos valstybės institucijos daugiau komentarų šiuo klausimu neteiks. Pasak E. Rinkevičiaus, tai yra vienas iš pagrindinių abipusio bendradarbiavimo ir pasitikėjimo principų.
Prezidento taip pat buvo paklausta, ar Latvijos žmonės turėtų nerimauti, atsižvelgiant į tai, kad anksčiau CŽA direktorius lankėsi Rusijoje likus keliems mėnesiams iki Maskvos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą.
Pasak E. Rinkevičiaus, Latvijos žmonės turi pakeisti tikrovės suvokimą daugelyje sričių. Jis pabrėžė, kad daroma prielaida, jog vyriausybė pasirūpins viskuo, jei kas nors atsitiks, ir vyriausybė pati iš dalies dėl to kalta. Tačiau, kaip rodo Ukrainos patirtis, žmonės taip pat turi būti pasirengę, sakė prezidentas.
„Mano pasitikėjimas tiesiogine mūsų sąjungininkų parama šiomis dienomis yra ne mažesnis ir nebus mažesnis nei buvo prieš penkerius metus. Šiuo atžvilgiu negaliu pasakyti nieko, kas keltų nerimą“, – sakė E. Rinkevičius.
Latvijos žvalgybos tarnybos – Valstybės saugumo tarnyba ir Konstitucijos apsaugos biuras – nekomentavo, ar J. Ratcliffe'as susitiko su tarnybų administracija.
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