Latvijos saugumo tarnybos galės numušti dronus, galinčius kelti grėsmę kritinei infrastruktūrai

Ketvirtadienį Saeima pritarė šiai Ekonomikos ministerijos iniciatyvai.
Iniciatyvoje skelbiama, kad ypatingos svarbos infrastruktūros objektai, tokie kaip uostai, oro uostai, elektros energijos tiekimo įrenginiai, kariniai ir panašūs objektai, bus priskiriami trims skirtingoms kategorijoms.
Ekonomikos ministerijos parlamentinis sekretorius Jurgis Miežainis atkreipė dėmesį, kad kilus grėsmei kritinei infrastruktūrai, saugumo tarnyboms būtina veikti nedelsiant, pasitelkiant visus turimus išteklius.
Naujausi komentarai