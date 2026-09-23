Lavrovas: Maskva nestabdys operacijos Ukrainoje

„Mes nesirengiame stabdyti savo specialiosios karinės operacijos“, – sakė S. Lavrovas.
Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad „aprūpintų Kyjivo režimą ginklais“.
Maskva nestabdys daugiau nei ketverius metus besitęsiančio karo su Ukraina, Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybai trečiadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.
„Mes nesirengiame stabdyti savo specialiosios karinės operacijos“, – sakė S. Lavrovas.
Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad „aprūpintų Kyjivo režimą ginklais“.