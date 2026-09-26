Leidimas gautas: „Patriot“ gamins ir Ukraina

Kyjivui itin stinga šių raketų, kurios vienintelės gali patikimai perimti Rusijos į Ukrainą paleidžiamas balistines raketas.
„Mūsų paskutiniame susitikime prezidentas Donaldas Trumpas man pabrėžė: taip, priėmiau galutinį sprendimą. Ukraina gaus licencijas „Patriot“ raketų gamybai“, – sakė V. Zelenskis.
Net jei licencijos būtų suteiktos, pramonės pajėgumams sukurti prireiktų daugiau nei metų, todėl tai nepatenkintų neatidėliotinų Kyjivo poreikių.
Rugjūtį V. Zelenskis teigė, kad Ukrainai reikia 5 proc. JAV „Patriot“ perimančiųjų raketų, jog ji galėtų išgyventi žiemą, ir 10 proc., kad galėtų sunaikinti visus Rusijos balistinius sviedinius.
Kartu, pasak jo, Kyjivas kuria savo antibalistines sistemas „Freya“.