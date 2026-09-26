 Leidimas gautas: „Patriot“ gamins ir Ukraina

Leidimas gautas: „Patriot“ gamins ir Ukraina

2026-09-26 09:00 klaipeda.diena.lt inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pareiškė, jog JAV prezidentas užtikrino, kad leis Ukrainai gaminti pažangias oro gynybos raketas „Patriot“. 

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100 – mažiausiai tiek potencialių taikinių vienu metu gali sekti „Patriot“ radaras.
100 – mažiausiai tiek potencialių taikinių vienu metu gali sekti „Patriot“ radaras. / AFP / ELTA inf., EPA / ELTA nuotr.

Kyjivui itin stinga šių raketų, kurios vienintelės gali patikimai perimti Rusijos į Ukrainą paleidžiamas balistines raketas. 

„Mūsų paskutiniame susitikime prezidentas Donaldas Trumpas man pabrėžė: taip, priėmiau galutinį sprendimą. Ukraina gaus licencijas „Patriot“ raketų gamybai“, – sakė V. Zelenskis. 

Net jei licencijos būtų suteiktos, pramonės pajėgumams sukurti prireiktų daugiau nei metų, todėl tai nepatenkintų neatidėliotinų Kyjivo poreikių. 

Rugjūtį V. Zelenskis teigė, kad Ukrainai reikia 5 proc. JAV „Patriot“ perimančiųjų raketų, jog ji galėtų išgyventi žiemą, ir 10 proc., kad galėtų sunaikinti visus Rusijos balistinius sviedinius. 

Kartu, pasak jo, Kyjivas kuria savo antibalistines sistemas „Freya“.

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