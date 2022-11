Lenkai lieja pyktį ant valdančiųjų lyderio dėl jo politikos, idėjų dėl moterų

Demonstrantus taip pat papiktino politiko neseniai išsakytos pastabos apie alkoholį vartojančias moteris.

Prie Jaroslawo Kaczynskio (Jaroslavo Kačinskio) namų susirinkę protestuotojai pasisakė prieš pernai įsigaliojusį beveik visišką abortų draudimą, kurį prastūmė jo partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS), taip pat prieš politiką, atgrasančią nuo in vitro – apvaisinimo mėgintuvėlyje – procedūrų.

Žymus moterų teisių gynėjų judėjimas „Moterų streikas“ žmones į gatves sukvietė po to, kai J. Kaczynskis anksčiau šį mėnesį dėl mažo gimstamumo Lenkijoje apkaltino, be kita ko, jaunas moteris, jo teigimu, vartojančias per daug alkoholio.

Keliuose kituose Lenkijos miestuose taip pat vyko demonstracijos.

Nors komentaras apie alkoholį tuo metu papiktino daugelį, panašu, kad pasipiktinimas atslūgo, nes protestas buvo daug mažesnis nei kai kurios pernykštės „Moterų streiko“ vadovautos demonstracijos, surinkusios itin gausias minias.

Kai kurie žmonės J. Kaczynskį, 73-ejų viengungį, kaltina praradus ryšį su tikrove ir nesuprantant visų priežasčių, dėl kurių moterims šiandien sunku apsispręsti turėti vaikų.

„Moterų streikas“ teigia, kad mažą gimstamumą šalyje lemia daug priežasčių, įskaitant Lenkijoje faktiškai uždraustus abortus, nepakankamą lytinio švietimo ir in vitro apvaisinimo procedūrų prieinamumą, didelę infliaciją, apgyvendinimo problemas ir vaikų dienos centrų trūkumą.

Protesto akcija buvo surengta simbolinę dieną – minint 104-ąsias metines, kai Lenkijoje, vienoje pirmųjų valstybių pasaulyje, moterys įgijo balsavimo teisę.

Prieš demonstracijas įvykusioje spaudos konferencijoje J. Kaczynskis sakė nesuprantąs, kodėl mitinguotojai pasirinko protestuoti prie jo namų, „nes visada buvau visiškos moterų lygybės šalininkas“.