Lenkija dėl Holokausto muziejaus įrašo iškvietė Izraelio ambasadorių

Sekmadienį paskelbtame muziejaus įraše buvo minimos 1939 metų antisemitinio įsakymo metinės, tačiau jame nebuvo paminėta, kad Lenkija tuo metu buvo okupuota nacistinės Vokietijos, ir tai sukėlė piktą Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslawo Sikorskio (Radoslavo Sikorskio) reakciją.
Nepaisant griežtų Lenkijos vadovų protestų, „klaidinanti publikacija nebuvo ištaisyta“, rašė R. Sikorskis socialiniame tinkle „X“.
„Nusprendžiau iškviesti Izraelio ambasadorių į Užsienio reikalų ministeriją“, – rašė jis anglų kalba.
Tekste nėra teigiama, kad Lenkija primetė žydams Dovydo žvaigždės simbolį, tačiau dėl netikslumo memorialas sulaukė daug kritikos.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas netgi užsiminė, kad tai „galbūt buvo ne klaida, o sąmoningas veiksmas“.
Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Maciejus Wewioras (Macejus Vevioras) taip pat išreiškė susirūpinimą dėl sąmoningo veiksmo, atsižvelgiant į tai, kad „Yad Vashem“ netrukus planuoja atidaryti filialą Vokietijoje“.
„Nuoširdžiai tikimės, kad ši melaginga ir istoriškai netiksli informacija neturi nieko su tuo bendra“, – pridūrė jis, leisdamas suprasti, kad „Yad Vashem“ bando sumenkinti nacistinės Vokietijos atsakomybę.
Taip pat „X“ Aušvico memorialo – nacių okupuotoje Lenkijoje įkurtos koncentracijos stovyklos, kurioje 1940–1945 metais žuvo milijonas Europos žydų – paskyroje primenama, kad „būtent Vokietija įvedė ir įgyvendino šį antisemitinį įstatymą“.
Atsakydamas į tai, „Yad Vashem“ vadovas Dani Dayanas (Danis Dajanas) „X“ parašė: „Lenkija iš tiesų buvo okupuota Vokietijos. Tai aiškiai atsispindi mūsų medžiagoje. Bet koks kitoks aiškinimas neteisingai interpretuoja mūsų įsipareigojimą siekti tikslumo.“
Socialiniuose tinkluose paskelbtame tekste teigiama, kad „1939 metų lapkričio 23 dieną Generalgubernijos gubernatorius Hansas Frankas išleido įsakymą, pagal kurį visi žydai nuo 10 metų amžiaus privalo nešioti ant dešinės rankos 10 cm pločio balto audinio apyrankę su mėlyna Dovydo žvaigžde“.
„Generalgubernija“ buvo nacių administracija okupuotoje Lenkijoje.
H. Frankas Niurnbergo procese buvo nuteistas mirties bausme ir 1946 metais pakartas.
